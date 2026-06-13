Църковен празник на 14 юни: Какво трябва да си купите утре за късмет

Утре, 14 юни, е празникът на Свети пророк Елисей в православния календар. Утре се пада и Втората Неделя след Петдесетница - в църковния календар у нас на този ден се почитат всички български светии. Ето какви са традициите, обичаите и забраните, свързани с този църковен празник.

Църковен празник на 14 юни

Свети пророк Елисей е един от най-известните пророци на Стария завет, последовател на пророк Илия. Роден в долината на река Йордан в семейство на богат земеделец, той е живял през девети век пр.н.е., по време на управлението на израилтяните царе Ахав, Охозия и Йорам.

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Един ден, докато Елисей бил на нивата си, пророк Илия минал покрай него. Той изпълнявал Божията воля и дошъл да предаде на Елисей своето призвание. Илия положи дрехата си пред него като символ на духовна власт. Елисей последвал пророка. Той бил ученик на Илия в продължение на няколко години до смъртта му. След това Елисей започнал да пророкува и да върши всякакви чудеса. Той доживял до дълбока старост и починал от естествена смърт.

Народни поличби, традиции, обичаи и забрани на 14 юни

Обилна роса по тревата сутрин означава, че денят ще бъде ясен. Ако жабите крякат, това означава, че ще завали дъжд. Ако лястовиците летят ниско, очаквайте лошо време.

Какво не бива да правите утре? Според общоприетото поверие, мързелът е абсолютно забранен на 14 юни – бездействието на този ден привлича болести, униние и духовна празнота. Отказът от помощ или милостиня също се счита за тежък грях – това носи нещастие и лишава човек от Божията милост.

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Не можете да пиете алкохол - вярва се, че на този ден той може да причини отравяне, а също така не трябва да преядете.

Друга необичайна забрана за деня е, че не трябва да берете цветове на лютиче, тъй като тази поличба обещава загуба на работа или пари.

Какво можете да правите утре? Пророк Елисей е бил надарен с изключителни сили да върши чудеса, затова денят, в който почитаме паметта му, също се възприема като чудотворен и изпълнен с благодат. Вярващите се обръщат към светеца с молитви за изцеление на своите близки и деца, а тези, които са станали жертва на несправедливост или обиди, също търсят неговата защита. Вярва се, че на този ден всяка отправена молба е чута и това, за което човек се моли, се сбъдва.

Според народното поверие, ако едно дете бъде кръстено в деня на Св. Елисей, то ще бъде щастливо. Вярва се също, че ако си купите нова дреха на този ден, осветите я в църква и я носите три дни, тя ще се превърне в талисман за вас. Тази дреха трябва да се носи само когато наистина имате нужда от подкрепа и късмет.

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