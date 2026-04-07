Велики четвъртък, моментът на истината преди Великден - тази година той се пада на 9 април. Това не е просто дата в църковния календар. Това е ден, в който вярващите се стремят да въведат ред не само в домовете си, но и в собствените си мисли. А основният въпрос, който много домакини си задават, е добре ли е да се пере пране на Велики четвъртък.

Може ли да се пере на Велики четвъртък?

Отговорът е „да“. Освен това, според народната традиция, прането на този ден символизира обновление. Особено сутрин - до обяд. Чистото бельо означава чиста година. Свежест в къщата - светлина в съдбата.

Но Църквата ни напомня - основното почистване не е в прането на дрехите и почистването на дома.

По-специално, Православната църква подчертава, че смисълът на деня е в изповедта, причастието и вътрешната тишина. „Чистотата“ започва от душата, а не от прозорците или пода.

Велики четвъртък: Как се е родила традицията

Велики четвъртък е четвъртъкът от Страстната седмица. Именно на този ден, по време на Тайната вечеря, Исус Христос измива краката на апостолите, давайки пример за смирение и служение. От този жест се ражда символ на пречистване и дълбока духовна традиция.

През 2026 г. Великден се пада на 12 април. Велики четвъртък, 9 април, отбелязва началото на трите най-важни дни от църковната година. Денят отбелязва установяването на Евхаристията, предателството на Юда и първите стъпки на Страстите Христови.

Но славянската традиция е превърнала този ден и в празник на пролетното обновление. Библейският сюжет е преплетен с древни обреди за пречистване с вода, огън и труд. И така се появил специален ритуал - за възстановяване на реда навсякъде.

Какви традиции са съществували на Велики четвъртък?

Още преди изгрев слънце предците ни са запътвали към кладенеца или реката. Водата на Велики четвъртък се смятала за специална. Твърди се, че тя отмива грехове, болести и неуспехи. На Велики четвъртък предците ни са пускали монети във водата „за просперитет“. Добавяли върбови клонки „за сила“. Шепнели молитви и заклинания.

На този ден предците ни са почиствали пода с метла, вярвайки че метенето „разчиства неприятности“. Следва измиване на подовете и прозорците, изтупване на килимите, почистване на домашния прах и завесите. След това започва приготвянето на козунаци, на празнични ястия и запичането на „четвъртъчна сол“ като талисман.

В почистването на дома на Велики четвъртък не става въпрос за перфектен ред. Става въпрос за вътрешно чувство за готовност за посрещане на Възкресението.

Велики четвъртък: Църковна традиция

На този ден в църквите се отслужва литургията на Василий Велики. Вярващите се изповядват и причастяват. Вечер се четат дванадесетте евангелия за Страстите Христови. Ето защо духовенството подчертава: ако трябва да избирате между миене на пода и молитва, изберете молитвата. Велики четвъртък е преди всичко ден за смирение, прошка и вътрешна тишина.

Често срещани грешки, които трябва да се избягват на Велики четвъртък

Не превръщайте деня в маратон на изтощително почистване. Не се паникьосвайте се, ако нямате време за всичко. Най-голямата грешка е да забравим каква е същността на празника. Не забравяйте, че прането и чистенето на Велики четвъртък не е въпрос на суеверие, а желанието да посрещнете Великден без излишни тежести.

