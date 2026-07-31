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Кино на морския бряг – ЧЕТВЪРТО издание на София Филм Фест в Емона

31 юли 2026, 11:40 часа 699 прочитания 0 коментара
Снимка: София Филм Фест
Кино на морския бряг – ЧЕТВЪРТО издание на София Филм Фест в Емона

Екипът на София Филм Фест и Народно читалище "Емона 2025" канят жителите и гостите на селото край морето на четвърто издание "СФФ Емона". Специалното издание е част от проекта "Операция Кино на път", реализиран съвместно с Народно читалище "Емона 2025" и с подкрепата на Национален фонд "Култура" по програма "Създаване и/или разпространение на малки проекти" и в партньорство с веригата киносалони Europa Cinemas.

Предвидени са три прожекции – на 7, 9 и 10 август, вход свободен, начален час – 20:00.

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Кои са филмите

Започваме на 7 август (петък) с прожекция в двора на църквата "Св. Димитър" на "Белгийският крал" – филм по пътя, увлекателно приключение, създадено от режисьорите Джесика Удуърт и Петер Бросенс. Световната премиера на филма беше в програмата "Хоризонти" на кинофестивала във Венеция, като след това участва с успех и е поканен в програмите на почти 50 фестивала по целия свят, сред които Бусан, Палм Спрингс, Сао Пауло, Солун, Дубай, Талин, Ротердам, Гьотеборг и София. "Белгийският крал" е една комедия, изпълнена с меланхолия, подобно на самия крал (в ролята е прекрасният Петер Ван ден Бегин), и с красотата на многогласното българско пеене, което всъщност прави възможно пътешествието на краля през Балканите... Ние не знаем кога се развива действието – дали в миналото или бъдещето, но тази историческа свобода дава възможност на режисьорите да говорят за Европа днес с лекота и с известна горчивина, независимо от това дали става дума за Белгия, Турция или Балканите..." cineuropa.org. Не пропускайте срещата с филма – в една от главните роли е Нина Николина, а в него участва и специалният хор "Черноморски сирени" с прекрасни български певици, познати от "Мистерията на българските гласове", ансамбъл "Филип Кутев" и квартет "Славей".

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Втората филмова вечер – 9 август (неделя) – е посветена на най-новия филм на легендарния унгарски режисьор Дьорд Палфи – "Кокошка", чиято прожекция ще бъде на площада. Това е зашеметяваща история, посветена на една неустрашима кокошка, която напуска мизерния живот в индустриална ферма и търси безопасно място, където да отгледа пиленцата си. По време на своето пътешествие тя се сблъсква с омразата и жестокостта на човешкия свят. Кацайки в едно невзрачно ресторантче в гръцко крайбрежно селце, смелата героиня е заловена от възрастния му собственик, който живее под гнета на опасния приятел на дъщеря си. Кокошката става свидетел на кражби и измами, но се ориентира еднакво добре както в птичата, така и в човешката йерархия.

Третата киновечер е 10 август (понеделник), прожекцията ще бъде в двора на църквата "Св. Димитър", а зрителите имат шанса да проследят още приключения на крал Николас III, когото срещат за първи път в историята "Белгийският крал". Филмът на Джесика Удуърт и Петер Бросенс "Босият император" е драматична комедия, която разказва за премеждията на краля на Белгия (Петер ван ден Бегин) в санаториум на острова на Тито в Хърватска. Заедно със своя антураж (Люси Дебе, Бруно Жорис, Титус де Вогт) и една нова приятелка – очарователната Лейди Лиз (Джералдин Чаплин) те попадат под опеката на авторитарния директор на санаториума, доктор Ото Крол (Удо Киер). В един момент се появява и делегация от Виена, водена от д-р Илзе фон Щрохайм (Джералдин Чаплин), начело на националистическата "Нова Европа". Кой ще бъде първият император на Нова Европа?

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АРТ ЕМОНА се провежда всяко лято в с. Емона – магично място между планината и морето, в близост до нос Емине. Това събитие е родено от любов към изкуството и стремеж към опазване на културното ни наследство.

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София Филм Фест фестивали филми село Емона
Яна Баярова
Яна Баярова Редактор
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