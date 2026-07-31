Реал Мадрид инвестира в бъдещето: Взе герой, спасил новак от изпадане

Реал Мадрид направи доста звездни трансфери през това лято в отговор на слабото представяне през последния сезон. "Кралете" привлякоха големи имена като Бернардо Силва, Ибрахима Конате, Дензъл Дъмфрис и Марк Кукурея, а в момента работят по трансфера на Родри. Но въпреки звездните амбиции на трансферния пазар, "белите" инвестират и в бъдещето с по-млади и непознати за широката публика футболисти. Реал Мадрид официално привлече младока Карлос Еспи от Леванте.

Карлос Епси вкара 11 гола в Ла Лига

Карлос Еспи е 21-годишен централен нападател, започнал професионалния си път в Леванте. Той се присъедини към мъжкия отбор на "жабите" през лятото на 2024 г. и от тогава се интегрира много добре в първия отбор. Еспи помогна на Леванте да се качи обратно в Ла Лига и беше основна фигура през последния сезон, когато тимът се спаси от изпадане. Той изигра 25 мача в елита на Испания, като вкара 11 гола. Всичките му попадения дойдоха през втория полусезон, което е доказателство за възходящата му форма.

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Реал Мадрид може да остане само с Килиан Мбапе

Това, че Реал Мадрид привлича нов млад централен нападател не бива да ни изненадва. През последните дни се появи слух, че един от бившите треньори на "кралете" иска да привлече резервното острие Гонсало Гарсия. Ако това се случи, Жозе Моуриньо ще остане само с Килиан Мбапе като опция за върха на атаката. Договорът, който Карлос Еспи подписа с Реал Мадрид е за 5 години.

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