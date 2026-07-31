Един от грандовете в Първа лига се подсили с бразилски защитник без опит в елитна дивизия, запазиха 15% от правата му

Локомотив Пловдив официално обяви привличането на бразилския централен защитник Матеус Брито. 25-годишният футболист подписа договор за две години и се превърна в третото ново попълнение на „черно-белите“ през лятото. Брито е роден на 4 февруари 2001 година в Сао Пауло, висок е 186 сантиметра и играе предимно като централен защитник. При необходимост може да бъде използван и като дефанзивен полузащитник.

Локомотив Пловдив се подсили със защитника Матеус Брито

Бразилецът преминава през школата на Сао Каетано, а впоследствие продължава развитието си в Португалия. Там носи екипите на формацията до 23 години на Портимонензе, Салгеройш и Паредеш. Най-силният му сезон е 2024/25, когато се утвърждава като основна фигура в състава на Паредеш. Брито записва 33 мача във всички турнири и помага на отбора да спечели промоция от Campeonato de Portugal в Лига 3.

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През следващата кампания защитникът натрупва опит и в третото ниво на португалския футбол. От Паредеш определиха бразилеца като "фундаментална част" от състава, постигнал изкачването в по-горната дивизия. Португалският клуб разкри още, че ще получи 15% при евентуален бъдещ трансфер на футболиста.

Преминаването в Локомотив ще бъде първото предизвикателство за Брито в елитна дивизия. На "Лаута" той ще трябва да направи сериозна крачка нагоре след досегашния си опит в по-ниските нива на португалския футбол.

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