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Ясно е кой е съперникът на ЦСКА 1948 в Европа

31 юли 2026, 11:30 часа 961 прочитания 0 коментара
Снимка: ЦСКА 1948
Ясно е кой е съперникът на ЦСКА 1948 в Европа

ЦСКА 1948 се класира за третия квалификационен кръг за влизане в основната фаза на Лигата на конференциите, след като победи Спартак Търнава в последния кръг. Двата отбора завършиха при равенство 0:0 и в двете срещи, а "червените" надделяха при изпълнението на дузпи. В следващия етап възпитаниците на Александър Александров ще се изправят срещу Панатинайкос. Гръцкият гранд отстрани унгарския отбор Пакш.

Панатинайкос се класира с късен гол

В първия мач, проведен на унгарска земя, Панатинайкос взе крехко предимство от 1 гол, след като победи с 2:1. На Олимпийския стадион в Атина, където "детелините" домакинстваха на Пакш, реваншът беше на няколко минути от това да влезе в продължения. Панатинайскос на два пъти изоставаше в резултата, като унгарците поведоха за втори път в 57-ата минута. По всичко изглеждаше, че мачът отива към продължения, но в 85-ата минута Елмин Растодер отбеляза за 2:2 и с общ резултат 4:3 в, Панатинайскос се класира за третия квалификационен кръг.

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ЦСКА 1948

ЦСКА 1948 има натоварена програма

За ЦСКА 1948 предстои домакинство на Арда Кърджали от третия кръг на Първа лига, което ще се проведе днес, на 31 юли, от 21:15 ч. Очаква се първият мач с Панатинайкос да се проведе на 6 август, а реваншът - една седмица по-късно. Между двата сблъсъка с гръцкия град, според програмата на Първа лига, ЦСКА 1948 има една среща -  Локомотив София, насрочена за 8 август. Ситуацията при Панбатинайкос е различна. Първият мач на "детелините" от суперлигата на Гърция е насрочен за 23 август.

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Панатинайкос ФК ЦСКА 1948 Лига на конференциите
Николай Илиев
Николай Илиев Редактор
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