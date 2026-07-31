Ясно е кой е съперникът на ЦСКА 1948 в Европа

ЦСКА 1948 се класира за третия квалификационен кръг за влизане в основната фаза на Лигата на конференциите, след като победи Спартак Търнава в последния кръг. Двата отбора завършиха при равенство 0:0 и в двете срещи, а "червените" надделяха при изпълнението на дузпи. В следващия етап възпитаниците на Александър Александров ще се изправят срещу Панатинайкос. Гръцкият гранд отстрани унгарския отбор Пакш.

Панатинайкос се класира с късен гол

В първия мач, проведен на унгарска земя, Панатинайкос взе крехко предимство от 1 гол, след като победи с 2:1. На Олимпийския стадион в Атина, където "детелините" домакинстваха на Пакш, реваншът беше на няколко минути от това да влезе в продължения. Панатинайскос на два пъти изоставаше в резултата, като унгарците поведоха за втори път в 57-ата минута. По всичко изглеждаше, че мачът отива към продължения, но в 85-ата минута Елмин Растодер отбеляза за 2:2 и с общ резултат 4:3 в, Панатинайскос се класира за третия квалификационен кръг.

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ЦСКА 1948 има натоварена програма

За ЦСКА 1948 предстои домакинство на Арда Кърджали от третия кръг на Първа лига, което ще се проведе днес, на 31 юли, от 21:15 ч. Очаква се първият мач с Панатинайкос да се проведе на 6 август, а реваншът - една седмица по-късно. Между двата сблъсъка с гръцкия град, според програмата на Първа лига, ЦСКА 1948 има една среща - Локомотив София, насрочена за 8 август. Ситуацията при Панбатинайкос е различна. Първият мач на "детелините" от суперлигата на Гърция е насрочен за 23 август.

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