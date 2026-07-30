Филмът с българско участие "Каквото остава" попадна в основния конкурс на фестивала в Сан Себастиан

Новият филм на Йешим Устаоглу е със световна премиера в основния конкурс на 74-тия Международния филмов фестивал в Сан Себастиан, един от най-авторитетните кинофестивали в света от категория "А". "Каквото остава" ("Artakalan" / "What Remains") е копродукция между Турция, Люксембург, Франция и България (РФФ Интернешънъл-Стефан Китанов), в която оператор е Кирил Проданов, асистент-оператор на фокус – Делян Георгиев, гафер – Александър Бенев, а главният гримьор на продукцията е Росица Герасимова. Филмът се реализира с подкрепата на ИА "Национален филмов център". Продуцент от българска страна е Стефан Китанов, изпълнителен продуцент – Светла Цоцоркова, асистент на продуцента – Вихрена Нинова; в партньорство с Доли Медия Студио (Добромир Чочов, Любомир Чочов), фоли ефекти – Борис Траянов, Лийт Ридли.

Операторът Кирил Проданов и режисьорката Йешим Устаоглу, източник: РФФ Интернешънъл

"Каквото остава" е филм за пътя на една поетеса, която бяга от задушаващото я ежедневие, за да се свърже отново със своето вътрешно "аз" и съвестта си. Тя поставя под въпрос утвърдените представи за семейство и смисъла на живота, и в същото време отваря нов път за себе си и своите близки.

Коя е Йешим Устаоглу

Йешим Устаоглу е уважаван и ценен режисьор както в родната си Турция, така и в Европа и по света. Тя сама пише сценариите и продуцира своите филми. Международното признание идва с филма ѝ от 1999 г. "Пътуване към слънцето" – един от най-успешните турски филми с награди от Берлинале, Валядолид, Сао Пауло и Йерусалим. Третият ѝ филм "В очакване на облаците" (2004) печели наградата за режисура в Сънданс, както и специалната награда на журито и наградата за най-добра актриса от фестивала в Истанбул. "Кутията на Пандора" (2008) триумфира в Сан Себастиан с награди за най-добър филм и актриса. Йешим Устаоглу е била член на Международното жури на кинофестивала във Венеция през 2002 година, както и председател на журито на София Филм Фест през 2013 година.

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