Рекордна България атакува световния връх с 15 атлети в Юджийн

България ще бъде представена от рекордните за новия век 15 атлети на Световното първенство за юноши и девойки до 20 г. Това е най-многобройният български състав за 21 век за форум от този ранг. Шампионатът ще се проведе от 5 до 9 август 2026 г. в Юджийн, щата Орегон, САЩ, съобщиха от Българската федерация по лека атлетика.

България с 15 атлети на Световното за юноши и девойки до 20 г.

В състава на България е новата европейска шампионка в тройния скок за девойки под 18 г. Виктория Ангелова. Тя заслужи титлата през юли с резултат от 13.98 м – постижение, с което оглавява и световната ранглиста за девойки под 20 г. В тима е и европейската шампионка на 100 м за девойки под 18 г. от 2024 г. Радина Величкова. В Орегон тя ще стартира в две дисциплини – 100 и 200 м.ч

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Сред най-титулуваните български участници са Християн Касабов и Зинга Барбоза Фирмино. Касабов е сребърен медалист на 110 м с препятствия от Европейското първенство до 20 г. в Тампере през 2025 г., където постави и национален рекорд за възрастта от 13.31 сек. Касабов има и бронзово отличие от европейско първенство до 18 г. Зинга Барбоза Фирмино спечели бронзов медал в тройния скок на Европейското първенство до 20 г. в Тампере през 2025 г.

Националният рекордьор на 400 м за юноши под 18 г. Васил Антонов е в тима. Той е възстановен от травмата, заради която не успя да завърши финалното бягане на 400 м на европейското първенство до 18 г. в Риети по-рано този месец. От Българска федерация по лека атлетика са осигурени финансови премии както за състезателите, така и за техните треньори, при класиране в Топ 8 в Орегон. Златният медал гарантира 3000 евро, сребърен медал – 2000 евро, а бронзовият - 1500 евро. От четвърто до осмо място премиите са съответно 1000 евро, 800 евро, 700 евро, 600 евро и 500 евро.

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Състав на България за световното първенство под 20 г.:

Радина Величкова – 100 м и 200 м

Софи Димитров – 100 м

Йоан Каменов – 100 м

Деян Цветанов – 100 м

Васил Антонов – 400 м

Ива Деливерска – 100 м с препятствия

Мартин Танев – 110 м с препятствия

Християн Касабов – 110 м с препятствия

Мартин Стоянов – 400 м с препятствия

Анжелина Петкова – троен скок

Виктория Ангелова – троен скок

Зинга Барбоза Фирмино – троен скок

Кристиян Цанев – скок на височина

Сияна Бръмбарова – скок на височина и скок на дължина

Димо Андреев – хвърляне на чук

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