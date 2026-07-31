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"Какво ще правим без нашия Капитан?": Паоло Малдини се сбогува с Франко Барези

31 юли 2026, 12:50 часа 899 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
"Какво ще правим без нашия Капитан?": Паоло Малдини се сбогува с Франко Барези

Легендата на Милан Паоло Малдини се сбогува с дългогодишния си съотборник Франко Барези. Легендарният номер 6 почина на 66-годишна възраст само преди часове. Малдини написа сърцераздирателно обръщение към вече покойния Барези, с което го изпрати от този свят. Двамата играят заедно в продължение на 13 сезона и имат над 400 мача като съотборници. Според някои статистики са допуснали средно едва по 23 гола на сезон. Едно от най-забележителните им постижения са допуснатите едва 14 гола през сезон 1987/88.

Паоло Малдини: "Какво ще правим без нашия Капитан?"

Ето какво написа Паоло Малдини: "Здравей Франко, днес се чувствам по същия начин, както, когато, поради някаква причина, ти не можеше да излезеш на терена заедно с нас: какво ще правим без нашия Капитан? Ти ме научи да се боря до последния дъх, какво е да бъда лоялен към фланелката и стойността на това да бъдеш истински лидер. Ти го правеше чрез пример всеки ден: малко думи, но безброй действия.

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"Ти беше най-великият футболист"

Ти ме закриляше като дете, напътстваше ме като момче и ме вдъхновяваше като мъж. Ти беше най-великият футболист, с когото съм имал честта да играя. Една топла прегръдка към цялото ти семейство, особено за съпругата ти Мауро и твоите синове Едоардо и Джанандреа. Ще ни липсваш, Капитане. Но светлината на твоята звезда ще продължи да ни съпътства завинаги".

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Милан Паоло Малдини Франко Барези
Николай Илиев
Николай Илиев Редактор
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