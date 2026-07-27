"Кино Джазира" и "Жени извън употреба" триумфираха на Burgas International Film Festival

С отличаването на „Кино Джазира“ и „Жени извън употреба“ завърши 11-ото издание на Burgas International Film Festival, което в продължение на пет дни превърна Бургас в сцена на съвременното авторско кино и срещи с творци от различни държави.

Голямата награда на международното жури в конкурса за пълнометражен филм беше присъдена на „Кино Джазира“ с режисьор Гьозде Курал – копродукция на Турция, Иран, България и Румъния. Отличието беше връчено по решение на журито в състав Саадет Ъшъл Аксой, Борис Десподов и Николай Мутафчиев.

Наградата на публиката заслужено спечели българският филм „Жени извън употреба“ на режисьора Александър Косев и продуцента Николай Урумов, който беше заснет в Бургас с подкрепата на Община Бургас и предизвика силен интерес сред фестивалната публика.Наградата връчи зам.-кмета по култура и вероизповедания Диана Саватева.

Специалната награда за най-добър пълнометражен филм беше присъдена на „Моя Семба“ на режисьора Уго Салватера (Ангола).

В конкурса за късометражно кино международното жури в състав Габор Холтаи, Илина Перянова и Димитрис Георгиев отличи филма „Клас“ на режисьора Руми Каул (Нидерландия) с наградата за най-добър международен късометражен филм. Специалното отличие в категорията получи „Толкова ниско небе“ на режисьора Хоаким Мишо (Белгия/Франция).

За най-добър български късометражен филм беше отличен „Отвличане“ на режисьора Яна Линева. Освен фестивалната награда, тя получи и отличието на Кирил Тодоров – професионална снимачна техника, предназначена за реализирането на първия ѝ пълнометражен филм.

Наградата на младежкото жури беше присъдена на „Синя чапла“ на режисьора Софи Ромвари – копродукция на Канада и Унгария.

Единадесетото издание на Burgas International Film Festival за пореден път събра в Бургас режисьори, продуценти, актьори и почитатели на качественото кино от България и чужбина, утвърждавайки фестивала като едно от значимите международни филмови събития в културния календар на града.