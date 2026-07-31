Миро тръгва на турне с чисто нова песен (ВИДЕО)

Има песни, които идват в правилния момент. С лекота, с усмивка и с усещане, че всичко е възможно. Така звучи новият сингъл на Миро - "Твоето секси аз", който поставя началото на музикалното лято на изпълнителя и отваря още по-широко вратата към предстоящия му албум "Миротворци".

Повече за песента "Твоето секси аз"

В "Твоето секси аз" Миро преобръща представата за една от най-употребяваните думи в поп културата. Вместо външен образ, "секси" е символ и метафора за вътрешната ни свобода.

Още: Миро разкри тайната на добрите идеи

По музиката и текста артистът работи съвместно с дългогодишните си приятели и творчески съмишленици Крум Георгиев и Ана Пешева. Аранжиментът е отново на Крум Георгиев, който е сред авторите на някои от най-големите хитове в кариерата на Миро ("Повече", "Любов като небе", "Губя контрол, когато…").

Освен с аудио, "Твоето секси аз" идва и с музикално видео, по което работи млад и амбициозен екип с режисьор Кристиан Русев. Визуалният разказ е близък и непринуден, носещ се естествено с настроението на песента.

Само след броени дни феновете на Миро ще имат възможността да чуят "Твоето секси аз“ за първи път на живо - на 6 август в Античния театър в Пловдив, където ще бъде даден старт на националното му турне "Миротворци". След началото на музикалната обиколка предстоят концерти във Варна, Бургас, Стара Загора, Добрич, Плевен и София.

За тазгодишното си турне Миро е подготвил специална програма, която събира нова музика от предстоящия албум "Миротворци" и най-големите му хитове.