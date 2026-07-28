Маркетингова инвестиция: Бургас отпусна пари за филма за Стоичков

60 000 евро за филма "Стоичков – имало едно време в България" ще даде Община Бургас. Общинският съвет в града гласува парите да бъдат отпуснати, а докладната записка бе внесена от кмета Димитър Николов и предизвика близо едночасов дебат сред съветниците.

Консорциум "8 филм", представляван от продуцента Александър Сано, е автор на проекта. Лентата ще проследи живота и футболната кариера на Христо Стоичков и е обявена за най-мащабния филмов проект за последните 35 години у нас.

Полемика в социалните мрежи предизвика искането за финансова подкрепа към община Бургас, на фона на липсата на редовен бюджет. Съветниците също не бяха единни.

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За и против

Иван Иванов обяви, че 90% от коментарите в социалните мрежи по въпроса са били отрицателни, но той ще подкрепи предожението, защото според него ще има добавена стойност за града. Георги Дракалиев отбеляза, че повечето коментари били от анонимни профили. Явор Костов бе сред въздържалите се. "Не одобрявам начина, по който стартира заснемането на филма – кастингът кой ще изиграе легендата на българския футбол, който се предаше по телевизията. Иначе нямам против общината да финансира филми, които ще популяризират Бургас като туристическа дестинация", заяви той.

Скептичен бе и Румен Ангелов, който поиска да разбере как точно филмът ще рекламира Бургас. Иво Баев обясни, че срещу 60 000 евро ние си купуваме реклама за много повече. "Структурата на филма не е наша работа, това е работа на продукцията. Това е филм за Стоичков, няма логика той да дава пари", заяви той. "Трябва да разглеждаме филмът като маркетингова инвестиция", отбеляза Тодор Йосифов и припомни ефекта на други събития като Джиро Диталия и победата на Дара на "Евровизия".

Ясен Проданов, Красимир Калудов и Веселин Пренеров защитиха финансирането. Мартин Кръстев заяви, че ако Бургас бъде вплетен в сюжета на филма, ще подкрепи докладната, предаде БНР.

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В заключение зам. кметът Диана Саватева подчерта, че общината отдавна подкрепя българското кино и Бургас се е позиционирал като кинодестинация. Тя посочи, че според нея 60 000 евро са твърде малко за такава продукция. И отбеляза, че киноекипът, който ще дойде в Бургас, е от повече от 150 души за около 10 дни и само сумата за настаняването на екипа е 3 пъти по-голяма от сумата, която ще отпусне общината.

В крайна сметка "за" финансирането гласуваха 36 съветници, "против" бяха двама, "въздържалите се" - 12.

Парите са за снимките в града

Исканите финансови средства ще бъдат използвани изцяло за реализацията на снимачния процес на територията на Община Бургас и по-конкретно в самия град, поясниха от процудентската компания. Това ще се случи в периода от края на август и началото на септември. На територията на града, отбелязват от екипа, ще работят над 170 човека, включително международни звезди, част от каста на продукцията.

Проектът има и други общини-партньори - Столична, Пловдив, Стара Загора, Несебър.

Процудентите обещават международно разпространение на биографичната драма, както и масирана медийна и дигитална кампания.