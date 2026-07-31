Маскиран като "храст" полицай засече 74 нарушения на пътя само за 6 часа (СНИМКИ)

Полицай от управлението в Дънелен, Ню Джърси успя да засече 74 нарушения на движението по пътищата с иновативно хрумване. Маскиран като "храст", служителят на органите на реда е провел операция за контрол на шофьорите, управляващи своите автомобили, докато използват и мобилните си телефони. "Забелязахте ли днес нашия "храст"? Ако сте били забили поглед в телефона си, вероятно не!" - така започва Facebook публикацията на управлението в Дънелен.

Според информацията само за шест часа са издадени фишове на 74 шофьори, а от поделението призовават погледът на водачите да е насочен към пътя, а не към екраните на смарт устройствата им.

Ето какво гласи цялото съобщение: "Днес полицейското управление в Дънелен проведе операция за контрол на разсеяното шофиране в блок 100 на North Washington Avenue. Избрахме именно тази зона в центъра на града с интензивен трафик и много пешеходци, за да приложим закона на Ню Джърси за използването на мобилни телефони в ръка и да защитим нашата общност. Резултатите? Нашият "храст" беше зает. В рамките на шест часа издадохме 74 фиша на шофьори, разсеяни от своите устройства. Нека това ви служи за напомняне: това съобщение или известие може да почака. Дръжте погледа си върху пътя, а не върху екрана!".

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