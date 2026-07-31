ГЕРБ и "Продължаваме промяната" отделно атакуваха бюджета в Конституционния съд

ГЕРБ и "Продължаваме промяната" внесоха отделни жалби в Конституционния съд срещу държавния бюджет за 2026 г., а ПП атакува и Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване. Двете формации взаимно са осигурили необходимите подписи, за да могат исканията да бъдат внесени, след като нито една от парламентарните им групи няма сама необходимия минимум от 48 народни представители.

Жалбите бяха внесени в деня, в който бюджетът за 2026 г. беше обнародван в "Държавен вестник".

От ГЕРБ заявиха, че основното им възражение е срещу заложения бюджетен дефицит от 5.7% от БВП, който според партията противоречи на Закона за публичните финанси, ограничаващ дефицита до 3%. Още: Президентските избори ще покажат накъде духа вятърът: Опозицията притеснена, че властта си урежда ВСС и главния прокурор

"Не може правила в Закона за публичните финанси с лека ръка да бъдат нарушавани и така да се управляват публичните финанси на страната", заяви депутатът от ГЕРБ и бивш финансов министър Владислав Горанов.

По думите му бюджетният закон нарушава не само Закона за публичните финанси, но и Договора за функционирането на Европейския съюз, както и принципите на правовата държава, заложени в Конституцията.

"Представихме своето искане пред съда за отстраняване заради противоконституционност на Закона за държавния бюджет. Претендираме противоречие с принципите на правовата държава, охранявани от чл. 4 на Конституцията и предимството на международното право пред националното, разписано в чл. 5 на основния закон", каза Горанов.

Той допълни, че освен риска от голям дефицит и държавен дълг, законът поставя и принципен въпрос за спазването на разделението на властите. Още: Мартин Димитров: Последният разумен ход за Бюджет 2026 е да бъде актуализиран през октомври

"Освен обществената опасност от огромен дефицит и дълг, стоят и претенции към основни принципи между отделните власти. Не може в нарушение на закона Министерският съвет да предлага друг закон", заяви той.

Горанов изрази надежда Конституционният съд да се произнесе бързо. Според него, ако законът бъде отменен, отново ще действа удължителният бюджет.

Жалбите на ПП

От "Продължаваме промяната" внесоха две отделни жалби - срещу Закона за държавния бюджет за 2026 г. и срещу бюджета на държавното обществено осигуряване. Още: Заради промените на Радев в бюджета: Стотици хиляди българи вече имат по-малък отпуск

Депутатът Стою Стоев заяви, че жалбите са подкрепени с над 50 подписа, като необходимата подкрепа е дошла единствено от ГЕРБ.

По думите му партията оспорва четири разпоредби, които според нея противоречат на Конституцията.

Сред тях е обвързването на възнагражденията на магистратите с тези на народните представители.

"Това може би е най-яркият пример за противоконституционност в този бюджет. Там има директно нарушение на принципа на разделение на властите и поставя всички магистрати под политическо влияние", заяви Стоев. Още: "Йотова е говорител на Радев": ПП дава Бюджет 2026 на Конституционния съд

ПП атакува още премахването на действащата формула за определяне на минималната работна заплата като 50% от средната за страната, без да бъде предложен нов механизъм.

"По международен договор имаме задължение да имаме формула за изчисляване на минималната работна заплата", посочи Стоев.

Сред мотивите на партията са и промените в Кодекса на труда, приети чрез преходните разпоредби на бюджета, които засягат начина на изчисляване на трудовия стаж.

В жалбата срещу бюджета на ДОО се оспорва и промяна в Закона за здравето, която позволява преразглеждане на влезли в сила решения на ТЕЛК при съмнения за нарушения.