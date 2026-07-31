Да ни отчитат "умно" ще е по-скъпо от предвиденото: КЕВР иска да смени над 3 млн. електромера в следващите 5 години

Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) има план за смяна на 3 318 081 електромера в България в следващите 5 години - от 2027 до 2031 г. По предварителни разчети това ще струва 219 млн. евро.

Разпределението на обхвата показва, че близо 85% от устройствата за подмяна са съсредоточени в териториите на „Електроразпределителни мрежи Запад“ ЕАД и „Електроразпределение Север“ АД.

Общата единична стойност от 66,056 евро на интелигентно измервателно устройство за електроенергия, каквито са разчетите на КЕВР, е занижена и разходът вероятно ще бъде по-висок, обяви Иван Манахилов, упълномощен представител на „Електроразпределение Юг“ ЕАД, по време на обществено обсъждане на проект на доклад на Комисията относно регулаторните условия за участието на системите за акумулиране на енергия и промишлените потребители на балансиращия пазар, разходите и ползите от инсталирането на интелигентни измервателни уреди и мерките за оптимизация на потреблението.

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Дружествата ще съдействат

Манахилов посочи, че дружеството подкрепя стремежа на КЕВР за въвеждането на интелигентни измервателни устройства.

Дружеството ще участва в работните групи и ще даде своето становище относно въвеждането на смарт електромерите, заяви Петя Шикова, пълномощник на „Електроразпределителни мрежи Запад“.

Предстои сериозна работа по изменението на подзаконовата нормативна рамка, коментира Десислава Русева, директор на дирекция „Регулаторно управление“ на „Електроразпределение Север“ АД.

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Ускореното въвеждане на интелигентни измервателни устройства изисква значителен първоначален инвестиционен ресурс и води до нарастване на признатите разходи в периода на внедряване, е посочено в проекта на доклада на КЕВР, който съдържа оценка на икономическата целесъобразност за ускорено въвеждане на интелигентни измервателни устройства при битови крайни клиенти и небитови крайни клиенти с предоставена мощност до 100 kW, присъединени към електроразпределителна мрежа на ниво ниско напрежение.

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За целите на анализа като интелигентно измервателно устройство се разглежда устройство, което като минимум осигурява едновременно измерване по 15-минутни периоди на сетълмент и възможност за дистанционно отчитане и предаване на измервателните данни. Като неинтелигентни се разглеждат устройствата, които не покриват едновременно тези две минимални функционалности, независимо дали са електромеханични или електронни, е отбелязано в документа, предаде БТА.

Предмет на количествената оценка в проекта на доклада е ускорено петгодишно внедряване на интелигентни измервателни устройства.

Ефектът от подмяната

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Оцененият ефект върху крайната цена остава ограничен спрямо мащаба на подмяната. Към 2031 г. количествената рамка показва ориентировъчен ефект от около 1,54 на сто за „Електроразпределителни мрежи Запад“ ЕАД, 0,66 процента за „Електроразпределение Юг“ ЕАД и 2,29 на сто за „Електроразпределение Север“ АД. Тези стойности не са прогноза за бъдещите цени, а оценка при фиксирани работни допускания.

Конкретните ползи от интелигентното измерване са ограничаване на част от нетехническите загуби; икономии от работна заплата, транспортни и експлоатационни разходи; и икономии от дейности по прекъсване и възстановяване.

В проекта на доклада е посочено, че интелигентните измервателни устройства осигуряват дистанционен отчет и намаляват полевите дейности, като по този начин отпада необходимостта от значителен брой периодични физически посещения за отчет и се намалява зависимостта от достъп до имота или електромерното табло. Ползата може да бъде проследявана чрез брой избегнати посещения, работни часове, транспортни разходи, разходи за външни услуги и изменение на разхода за обслужване на една измервателна точка. В реален режим ефектът следва да нараства с покритието, тъй като икономията е ограничена, докато значителна част от парка продължава да се обслужва по стария начин.

Отчетено е също подобряването на отчетните, фактуриращите и обслужващите процеси. По-високата достъпност и периодичност на измервателните данни намалява необходимостта от прогнозни стойности, корекции и последваща ръчна обработка на несъответствия. Тук могат да бъдат наблюдавани брой коригирани фактури, жалби, повторни обработки, време за обслужване и разходи за проверка.

В проекта на доклада е посочено още, че интелигентните измервателни уреди са предпоставка за развитие на надеждно управление на потреблението при битови и малки небитови клиенти.