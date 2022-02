Кой е с най-много номинации за антинаградите "Златна малинка"

Проектът на Netflix "Diana: The Musical" има най-много номинации за антинаградата "Златна малинка". Той е представен в девет категории.

"Мъчителни мюзикъли, трилъри без тръпка, почти двучасов филм за продуктово позициониране и повече Брус Уилис, отколкото един гладен зрител може да преглътне. С други думи, "Златна малинка" за 2021 г. тази година е във вихъра си", се казва на уебсайта на наградата.

Драмата "Karen" и трилърът "The Woman in the Window" имат по пет номинации. Брус Уилис получи отделна номинация.

В категорията за най-лош филм попадат "Diana: The Musical", "Infinite", "Karen", "Space Jam: A New Legacy" и "The Woman in the Window".

Сред номинираните за най-лош актьор са сина на Клинт Истууд - Скот Истууд, Роу Хартампф, Леброн Джеймс , Бен Плат и Марк Уолбърг.

Претендентките за най-лоша актриса са Ейми Адамс, Жана де Ваал, Меган Фокс, Тарин Манинг и Руби Роуз.

Актрисите, които получиха номинации за поддържащи роли, са Ейми Адамс, Софи Куксън, Ерин Дейви, Джуди Кей и Тарин Манинг.

За антинаградата за поддържаща мъжка роля се борят Бен Афлек, Ник Канън, Мел Гибсън, Гарет Кийгън и Джаред Лето.

Най-лошата роля на Брус Уилис през 2021 г. ще бъде избрана измежду "American Siege", "Apex ", "Cosmic Sin", "Deadlock", "Fortress", "Midnight in the Switchgrass", " Out of Death" и "Survive the Game".

Сред номинираните за "най-лош режисьор" са Кристофър Ашли ("Diana: The Musical"), Стивън Чбоски ("Dear Evan Hansen"), Деймън "Кока" Даниълс ("Karen"), Рени Харлин ("The Misfits") и Джо Райт ("The Woman in the Window").

Кой ще получи "Златна малинка" тази година, ще стане ясно на 26 март 2022 г.