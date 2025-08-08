"Напуснах Федерацията по лека атлетика заради порочните и непрозрачни методи на управление на Добромир Карамаринов"

Бившият вицепрезидент на Българска федерация лека атлетика (БФЛА) Асен Христов излезе с официално изявление до медиите по повод изказване на Георги Павлов, който беше избран за президент на централата на Общо събрание на 1 август. Бизнесменът отрича истинността на думите на Павлов, които имали за цел да изкривят фактите. Христо подчертава, че решението му да напусне БФЛА през октомври 2023 г. е било продиктувано "само и единствено от несъгласието му с порочните и непрозрачни методи на работа и управление на Добромир Карамаринов – член на УС на БФЛА и настоящ президент на Европейска атлетика".

Позиция на Асен Христов

"Бих искал категорично да опровергая манипулативното твърдение, че съм напуснал „шумно и със скандал“ организацията преди две години (б.р. октомври 2023 г.) поради избора на настоящия президент и председател на УС на федерацията Иван Колев", гласи част от началото на позицията.

"Това твърдение не отговаря на истината и има за цел умишлено да изкриви фактите и да създаде невярна представа за причините за моето оттегляне от ръководството на БФЛА. Решението ми да напусна БФЛА през октомври 2023 г. беше продиктувано само и единствено от несъгласието ми с порочните и непрозрачни методи на работа и управление на Добромир Карамаринов – член на УС на БФЛА и настоящ президент на Европейска атлетика, както и на негови приближени в ръководството на българската атлетика, в това число и Георги Павлов", обяснява Асен Христов.

"По отношение на работата на Иван Колев през изминалите две години, моите наблюдения са, че той направи немалко за развитието на българската лека атлетика, но усилията му бяха възпрепятствани от Добромир Карамаринов и приближените му в ръководството", продължава той и призовава Георги Павлов и всички ангажирани с Добромир Карамаринов лица да се въздържат от тиражиране на неистини

"Потвърждавам своята подкрепа и съпричастност към разпространената публично на 04.08.2025 г. декларация на елитни български атлети - олимпийски, световни, европейски и републикански шампиони и медалисти, които призоваха за свикване на ново Общо събрание на БФЛА и обявяване за нелегитимно на събранието, което беше проведено на 01.08.2025 г. и опорочено от Добромир Карамаринов и негови приближени", пише още Христов.