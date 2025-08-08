"Да, България" отива при областните управители заради пуснатите за продажба хиляди държавни имоти

Народни представители и общински съветници от "Да, България" (част от по-широката коалиция "Демократична България") в цялата страна започват поредица от срещи с областните управители в регионите, където са идентифицирани проблемни случаи сред обявените за продажба 4400 държавни имота. Припомняме, че сред обектите в списъка са носове по Черноморието, части от язовири и защитени местности, части от римския амфитеатър в София, дори имоти в природни паркове и на държавната граница.

Спорни продажби

Част от имотите вече бяха пуснати за продажба още в началото на юли, сигнализира тогава IT специалистът Боян Юруков, работещ с отворени данни, който създаде интерактивна карта на обектите. Това се случи въпреки уверенията на МРРБ, че ще се прави детайлен анализ по "предварителния списък", ще се прецени къде има отпаднала необходимост и какво ще се прави по-нататък.

Впослествие правителството на Росен Желязков обяви, че спира търговете за конкретните имоти с отпаднала необходимост, докато програмата не бъде одобрена от Народното събрание. Там мнозинство имат партиите от кабинета ГЕРБ-СДС, БСП, ИТН, плюс "ДПС - Ново начало" - същите 4 формации приеха спорни законови поправки, които на практика облекчават процедурите за продажба на държавни имоти и обособени части от държавни дружества: Управляващите сътвориха скандал със законови промени за държавните имоти и екооценките.

Въпреки уверенията на кабинета от 6 август, че продажбите временно се преустановяват, Боян Юруков алармира за търгове часове по-късно: Боян Юруков: Правителството излъга, че спира да продава държавни имоти - часове по-късно има нови търгове (КАРТА).

Снимка: Божидар Божанов, БГНЕС

Обявената цел на правителството е чрез средствата от продажба на обектите с отпаднала необходимост да се инвестира в социална инфраструктура като детски градини и училища. От Министерството на регионалното развитие и благоустройството посочиха, че ведомства и общини вече "са заявили за своите нужди желание да придобият имоти с отпаднала необходимост".

Какво ще търсят от "Да, България"?

Целта на срещите на "Да, България" с областните управители в конкретните региони е "да се изясни какви действия са предприети досега от страна на областните администрации, какви са плановете и намеренията по отношение на конкретните имоти, както и да бъдат представени предложения за устойчиво управление на собствеността, така че общественият интерес да бъде защитен".

"Тези действия са продължение на активната работа на общинските съветници от "Да, България", които провериха всеки един от имотите поотделно, за да установят дали наистина е отпаднала необходимостта от него, или той може да бъде използван от местната общност, включително чрез прехвърляне на собствеността към съответната община", допълват от формацията в прессъобщение.

"Ние не сме против раздържавяването, когато то е резултат от реален анализ и е част от визия за по-добро управление. Но в този случай липсва прозрачност, липсва стратегическо мислене и не е направена сериозна оценка на нуждите на общностите по места. Затова ще настояваме за ясни отговори и промяна в подхода", коментираха представители на партията.

От "Да, България" заявяват, че ще продължат да следят процеса и да действат както на национално, така и на местно ниво, "за да не се допуска прехвърляне на публична собственост "на тъмно" и в ущърб на гражданите".

