Да помогнем! Майка на две деца се бори за живота си

Майка на две деца, 35-годишната Стела Севдалинова от Бургас се нуждае спешно от животоспасяваща операция на гръбначния стълб. След първа неуспешна интервенция в България, която води до тежки усложнения, надеждата ѝ за възстановяване е нова операция, насрочена за 19 август в Турция, при световноизвестния неврохирург проф. Сердар Кахраман.

Майка

Стела е майка на две малки деца, едното от които е с диагноза аутизъм. Преди около година започва да изпитва силни болки и изтръпване в ръката и между лопатките. Диагностицирана е с дискова херния на шийни прешлени C4, C5 и C6, което налага хирургична намеса. Операцията в България, извършена преди 7 месеца, се оказва неуспешна – имплантите са поставени неправилно, увреждайки прешлен и притискайки нервни окончания. След като български лекари отказват повторна операция заради сложността ѝ, единствената ѝ възможност остава лечението в чужбина.

Кампанията

Кампанията за събиране на средства е в ход, а подкрепата на хората вече е събрала по-голямата част от сумата.„Боря се не само за себе си, а най-вече заради децата си“, казва Стела със сълзи. „Особено заради сина ми с аутизъм – той ще има нужда от мен за цял живот.“

