Топ генералът на Зеленски не гледа към мир, гарантиран с голи думи (ОБЗОР - ВИДЕО)

На фона на голямото раздвижване през вчерашния ден от гледна точка думи за пробив и по-добра перспектива да бъде постигнат мир в Украйна, главнокомандващият Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) генерал Олександър Сирски също задочно коментира въпроса кога ще свърши истински войната. За да има мир в полза на Украйна, трябва да има победа на фронта, заяви той в интервю за украинския телевизионен канал ТСН.

"Трябва да направим всичко за това. Тоест, трябва да победим, а не да отстъпваме. Трябва да унищожим врага. Трябва да му нанесем такива загуби, че той да се съгласи да прекрати тази война. И да се съгласи да прекрати тази война не от позиция на сила, а при наши условия", коментира Сирски.

Що се отнася до пробива, че Русия няма нищо против среща между Владимир Путин и Доналд Тръмп, вече личи борбата за предимство и на този дипломатически фронт. В дневния си обзор ISW (американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната) засяга темата, визирайки как чрез съветника на Путин Юрий Ушаков Кремъл се опитва първо да извоюва среща между Тръмп и Путин, без да засяга темата за среща между Путин и Зеленски. Това е в тон с путиновата стратегия от много време насам да бъде внушавано, че Зеленски не е легитимен президент на Украйна. "Усилията на Путин да се представи като склонен да приеме мирни предложения на САЩ и смислени преговори, като същевременно отказва да се срещне със Зеленски в близко бъдеще, са опити да се прикрие реалността, че Путин остава незаинтересован от прекратяване на войната си и се опитва да извоюва двустранни отстъпки от САЩ, без да се ангажира смислено с мирен процес", смятат от ISW. Институтът счита и, че Путин може да иска мораториум върху въздушните удари, за да може Русия да натрупа повече резерви от ракети и дронове, а след това да поднови унищожителните си въздушни операции. Според Главното разузнавателно управление на Украйна (ГУР) Русия вече произвежда по 170 дрона клас "Шахед" дневно и планира да увеличи количеството до 190 дневно до края на 2025 година. А в началото на юни, според украински разузнавателни данни, Русия е имала 600 балистични ракети "Искандер-М" и 300 крилати ракети "Искандер-К" в резерв. Това позволява на Руската федерация да поддържа въздушната си война при сегашния мащаб за 2 години напред.

Що се отнася до претенциите на Путин за четирите украински области – Донецка, Луганска, Запорожка и Херсонска, ISW казва следното: Руската армия има да завземе още 25% от Донецка област, а прекара 18 месеца да овладее около 30 квадратни километра при Покровск и градът още не е паднал. Освен това – за завладяване на Херсонска и Запорожка област на руската армия ще ѝ се наложи да преминава големи природни препятствия, на първо място река Днепър. По 26% от двата региона остават под украински контрол, с областните градове Херсон и Запорожие в тях. Руският диктатор обаче иска цяла Украйна – затова ISW коментира: "Путин продължава да вярва, че времето е на страната на Русия и че Русия може да надживее Украйна и Запада. Икономическите мерки, съчетани със западната военна помощ, която позволява на Украйна да нанася тежки загуби на руската армия, остават от решаващо значение за промяна на сметките на Путин и за привличането му на масата за истински преговори". Институтът предупреждава и, че руският диктатор трябва да балансира между засяганите отвън интереси на Русия и възприятието на руснаците за войната в Украйна при всяко решение. Защото ако няма нищо, което да прилича на пълна победа, Путин ще се сблъска със сериозни вътрешни проблеми.

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

Интензивността на военните действия в Украйна не се променя и на йота на дневна база. На 7 август там са станали 147 бойни сблъсъка – точно толкова, колкото и на 6 август. Руснаците са хвърлили 160 управляеми авиационни бомби (КАБ), т.е. с 3 повече на дневна база. От хвърлените през изминалия ден авиационни бомби 46 КАБ са пуснати в Курска област, т.е. на руска земя – там, където малко след Великден руската армия уж победи окончателно, по думи на диктатора Владимир Путин. Руският артилерийски обстрел е в мащаб 6000 изстреляни снаряда, като на дневна база това е с около 100 снаряда по-малко. Руската армия е използвала 4305 FPV дрона, което е с около 230 повече за денонощие, сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.

Пак най-висока е била руската военна активност в Покровското направление – 42 отбити руски пехотни атаки там. Още 15 са станали в съседното от юг Новопавловско направление. В Лиманското направление е имало 25 руски пехотни атаки, а в съседното от север Купянско направление – 10. Също 10 е имало в Торецкото направление, а 11 – в пограничния район на област Суми и Курска област.

Правим всичко възможно да удържим. Ситуацията действително е сложна, но вземаме всички мерки, за да я удържаме под контрол и да спираме врага. Това заяви генерал Сирски пред украинската телевизия ТСН. Че действително се прави всичко възможно от украинците показват и поредни видеокадри: ВИДЕО, 18+. Прочитът на такива видеокадри от руския военнопропаганден телеграм канал "Рибар", създаден и поддържан от бившия говорител на руското военно министерство Михаил Звинчук – руската армия разширявала присъствието си в самия Покровск, имало забелязани войници в микрорайон Собачевка. Водели се боеве и на север, при Родинско, за местната мина – това твърдение на "Рибар" опровергава по-ранна руска информация, че мината е окончателно превзета и руската армия я е поставила под неоспорим контрол.

ISW прави заключение и, че Русия най-после е превзела изцяло Торецк – заради видеокадри от руска атака с бронирана техника срещу село Катериновка. Резултати от атаката, вижте в долното видео:

Russian forces attempted to break through in Katerynivka (Toretsk direction) with one IFV and one tank but were destroyed. The status of any dismounted troops is unknown. pic.twitter.com/0Zp74slPms — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) August 7, 2025

Тази нощ Руската федерация е изстреляла 112 дрона клас "Шахед" и дронове-примамки по цели в Украйна. Свалени са 82 дрона, включително 3 реактивни от общо 8 изстреляни – т. нар. "Геран-3" (руското име за "Шахед"), които имат нови двигатели и при подхода към целта могат да развиват скорост до 800 км/ч, което им придава характеристики на крилата ракета. На 10 места има успешни удари на руските дронове, на още 8 са паднали отломки, гласи обобщението в сутрешната сводка на украинските ВВС. В полунощ, в Харков е избухнал пожар след удар с руски дрон по гражданско предприятие – Още: Паника в Русия: Нова операция "Паяжина" при военни обекти