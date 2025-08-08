Керкез коментира трансфера на Годой и обясни какво се случва с Ето'о и новите в ЦСКА (ВИДЕО)

Треньорът на ЦСКА Душан Керкез говори пред медиите преди двубоя от четвъртия кръг на Първа лига срещу Черно море. Босненският специалист коментира редица наболели теми, между които трансфера на Леандро Годой при „армейците“, както и какво се случва с Джеймс Ето'о и новите футболисти в тима. Както е известно, националът на Камерун стартира само един път като титуляр под ръководството на Керкез и дори се заговори за конфликт между двамата.

Душан Керкез също така коментира и изгонването на Зюмюр Бютучи от първия отбор на ЦСКА. Преди дни националът на Косово бе пратен в дубъла на „червените“ заради нарушаване на дисциплината. Наставникът на „армейците“ допълни, че със сигурност в тима ще има още нови футболисти до края на трансферния прозорец.

„Със сигурност ще има още нови попълнения в ЦСКА“

„Работим с футболистите да са по-концентрирани. Предстои ни труден мач срещу отбор, който има един треньор от години. Трябва да сме силни тактически и физически, ако искаме да спечелим. Годой е добър и качествен футболист. За две години той показа сила и качество. Вярвам, че ще ни помогне. Никога не е късно, когато идват нови футболисти. Теодор Иванов е добър футболист, работим с него и разговаряме. Знае какво трябва да прави на тренировка и какво трябва да подобрява“.

„Додай и Пастор са с отбора. Нямаме късмет, защото Додай изкълчи глезен на тренировка и една седмица няма да играе. Пастор може да помогне много на отбора. Много е важно да спечелим три точки, за да се успокоят нещата и футболистите да бъдат спокойни. Не гледам другите отбори. Не започнахме добре. Трябва да гледаме напред, но да оправим нещата в нашия двор. Един позитивен резултат може да промени всичко. Феновете искат резултати.

„В живота и футбола всички сме различни. Има правила в отбора. Който не ги спазва, няма как да остане в отбора. Нищо специално не се е случило, но има линия, която никой не трябва да прекрачва. Нямам нищо лично към Бютучи, но всички трябва да знаят как трябва да работят на тренировка и след тренировка. Работим с Джеймс Ето‘о. За мен в ЦСКА не играе и на 50% от това, което играеше в Ботев Пловдив. Той работи и иска да помогне на отбора. С Илиян Антонов няма никакви проблеми. За този момент играе в Б отбора. Няма значение дали някой ми е Да, със сигурност ще има нови попълнения в ЦСКА. Търсим качествени играчи на няколко позиции“, заяви Душан Керкез.

