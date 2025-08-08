Войната в Украйна:

След трансфера в ЦСКА: Берое намери заместник на Кошмара

08 август 2025, 11:34 часа 285 прочитания 0 коментара
Вчера ръководството на Берое осъществи силен изходящ трансфер. Суперзвездата на заралии Леандро Годой ще продължи кариерата си в столичния гранд ЦСКА. Аржентинецът завърши миналия сезон като голмайстор на Първа лига с 18 попадения и предизвика сериозен интерес на пазара. Редица клубове от страната и чужбина се наредиха на опашка за подписа му, но по всичко изглежда, че "армейците" са предложили най-добрата оферта. 

Берое остана без най-голямата си звезда

Все още не е ясно за каква сума е бил привлечен Годой и върху колко годишен договор е сложил подписа си. Аржентинецът е оценяван на около 1.5 милиона евро. Напускането му на Стара Загора несъмнено ще се отрази на Берое. За заралии той записа 47 мача, в които блесна с 23 попадения. Клубът ще има тежката задача да намери негов заместник, а по последна информация вече има готов план за тази цел.

Леандро Годой

Заралии харесаха заместник на Годой

Старозагорци са договорили нов нападател преди официализирането на трансфера на Годой в ЦСКА. Тимът ще се подсили с колумбийския голмайстор Йесид Валбуена, съобщиха колегите от dsport. 24-годишният футболист няма европейски паспорт и ще заеме място в квотата на играчите извън Европейския съюз, но Берое няма проблеми в това отношение, тъй като ще плати глобата от 400 хиляди евро за неспазване на правилото за българите в състава.

Валбуена пристига в Стара Загора от португалския Ногейрензе. През последните два сезона той стана голмайстор на четвъртия ранг на португалския футбол. Колумбиецът завърши миналата кампания с 27 попадения в 37 мача. През 2023/24 реализира 23 попадения за Пастелейра в 30 мача. Очаква се Валбуена да влезе в обувките на напусналия Годой.

Дария Александрова
Дария Александрова
