Новата звезда на Юнайтед предпочела "червените дяволи" пред парите, ясно е колко ще прибира на "Олд Трафорд"

Манчестър Юнайтед договори трансфера на Бенямин Шешко от РБ Лайпциг. Новината съобщи безпогрешният италианският журналист Фабрицио Романо в четвъртък. Двата клуба са уточнили преминаването на 22-годишния нападател, който ще подпише договор с "червените дяволи" до края на сезон 2029-2030. 20-кратните шампиони на Англия подобриха офертата си и ще платят 76.5 милиона евро плюс бонуси от 8.5 милиона за словенския национал.

Шешко преминава в Юнайтед

Шешко вече е в Англия и днес ще премине задължителните медицински прегледи, съобщават медиите на Острова. Според „Дейли Мейл“, който цитира публикации в Словения, таранът ще получава 160 000 паунда на седмица, с 25% увеличение до 200 000 паунда на седмица, ако Юнайтед се класира за Шампионската лига. Сделката включва и бъдещ приятелски мач между РБ Лайпциг и англичаните на „Ред Бул Арена“.

🚨💣 BREAKING: Benjamin Šeško to Manchester United, here we go! 🔴



Agreement club to club reached with RB Leipzig for €76.5m plus €8.5m add-ons.



Šeško agreed terms until 2030.



Šeško made clear on Tuesday that he wanted #MUFC, deal now reality.



New striker for Amorim 🇸🇮 pic.twitter.com/48Qe8mPI89 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 7, 2025

Във вторник Шешко заяви, че иска да премине в Манчестър Юнайтед. Германците вече приеха оферта от страна на Нюкасъл от над 80 милиона евро, но нападателят дал да се разбере, че иска да играе само за "червените дяволи". "Свраките" от своя страна предложили повече пари на футболиста. Това обаче не спряло Бенямин Шешко да премине на "Олд Трафорд", въпреки че агенцията, която го представлява, ще получи значително по-малка комисионна в сравнение с евентуален трансфер в Нюкасъл.

