Федерациите по борба, щанги и тенис имат задължения за по над 300 хил. лева

Министерството на младежта и спорта излезе с информация за извършени проверки на спортни организации относно техните задължения. От съобщението на спортното ведомство става ясно, че федерациите по борба, вдигане на тежести и тенис имат задължения за по над 300 хиляди лева. От спортното министерство подчертаха, че за всички задължения са сключени споразумения и сумите се изплащат в срок при спазване на договорените условия.

Какви са задълженията на спортните федерации?

Министерството на младежта и спорта е приключило проверки на 30 спортни организации от началото на 2025 година. Ведомството ще предоставя регулярна актуална информация за резултатите от проверките на спортните организации и предприетите мерки с цел гарантиране на прозрачност на предоставеното финансиране и ефективното разходване на публичните средства.

Задълженията на федерацията по борба са на стойност около 315 хил. лева - информация, разгласена от Станка Златева, като тя подчерта, че дълговете са заради Гриша Ганчев и Христо Маринов. Федерацията по щанги пък дължи над 355 хил. лева, а президентът Стефан Ботев подчерта, че има договорка с Делян Пеевски. Федерацията по тенис пък дължи над 380 хил. лева. Ето и какво констатират проверките на ММС:

"11 федерации имат неусвоени средства по сключените с тях договори, като сумите са възстановени на ММС, а за 16 от тях – не са установени неусвоени или непризнати средства. При проверката на Сдружение „Българска федерация по риболовни спортове“ са установени 6 700 лв. за възстановяване, за които федерацията е поискала разсрочено плащане.

При проверката на Сдружение „Българска стрелкова федерация“ са установени 57 221,16 лв. за възстановяване, за които между ММС и федерацията е сключено споразумение за разсрочено плащане. При проверката на Сдружение „Българска федерация по борба“ са установени 314 570,05 лв. за възстановяване, като в тази връзка е изготвен и връчен констативен протокол от извършената проверка.

Отделно от това, средства за възстановяване по договори, сключени с ММС, имат и Сдружение „Българска федерация по вдигане на тежести“ (355 012,39 лв.), Сдружение „Българска федерация по тенис“ (380 732,66 лв.) и Сдружение „Българска национална федерация карате“ (65 264,93 лв.). За посочените задължения са сключени споразумения за разсрочено плащане между ММС и спортните организации, като сумите по тях се изплащат в срок и при спазване на договорените условия."

