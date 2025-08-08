Ако Путин може да се споразумее с Уиткоф, то с ВСУ няма да му се получи

Изказванията на президента на САЩ Доналд Тръмп са толкова противоречиви и взаимоизключващи се, че се получава истински хаос. И не просто хаос. Всъщност Тръмп е най-добрият в това отношение - когато трябва да се създаде объркване и несигурност около дадено събитие. Това пише политическият наблюдател Александър Кочетков, бивш заместник-началник на пресслужбата на президента на Украйна, в телеграм канала си, коментирайки последните изявления на Тръмп относно преговорите с Кремъл. Коментарът си той направи в профила си във Facebook.

Пример за няколко такива взаимоизключващи се изявления на американския президент са:

"Постигнахме сериозен напредък, но няма пробиви";

"Среща между Тръмп и Путин е възможна следващата седмица, но трябва да работим усилено още една седмица";

"Русия не е предложила никакви нови подходи, но сега разбираме по-добре нейната позиция."

Както пише Кочетников - тези и подобни изявления от американски официални лица "са способни да объркат не само политолозите, но дори и психиатрите."

Още: Путин: Имаме много приятели, така че ето едно подходящо място за срещата ни с Тръмп

Анализирайки поредното посещение на специалния пратеник на Тръмп Стив Уиткоф в Русия, Кочетников продължава: "Както предвидих, С. Уиткоф не донесе нищо конструктивно от Москва. Въпреки че Тръмп, както винаги, е във възторг."

Русия не смята да отстъпи нито крачка, но от Украйна се изисква да промени конституцията си

Всъщност за какво точно ще трябва да се споразумеят Тръмп и Путин на предстоящата си среща, пита политикът. И отговаря: "Приблизително за същото, както преди."

Защото Русия излиза със съвсем същите искания както и по-рано - тя все така настоява да получи четирите украински области, които дори не е завладяла напълно, но които вече е включила в конституцията си като неразделна част от Руската федерация. За сметка на това от Украйна се изисква да промени своята конституция, като се откаже официално от стремежа си да стане членка на НАТО. "Русия няма да промени собствената си конституция, в която нагло включи украинските територии като свои. Но Украйна трябва да промени конституцията си, за да зачеркне намерението си да се присъедини към НАТО", посочва той.

И веднага предупреждава, че всякакъв опит на Володимир Зеленски да промени украинската конституция точно сега и по този начин "неминуемо ще доведе до пореден спад в рейтинга му с поне още 10 процента. И той ще престане да бъде фаворит в бъдещата президентска надпревара".

Още: Среща на 4 очи: Путин е подготвил капан и чака Тръмп да влезе

Путин може да се споразумее с Уиткоф, но с ВСУ - не

Заключението, което прави политическият анализатор, е следното:

"Войната продължава. И става още по-брутална, макар че е трудно да си го представим. Уви, с флирта си около срещата с Тръмп, Путин спечели време орките му да пробият фронта."

Само че, предупреждава той, "Путин може да се споразумее с Уиткоф. Но с украинските въоръжени сили определено няма да му се получи."

Още: Путин и Тръмп се срещат в близките дни, Русия потвърди