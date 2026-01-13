Между морала и любовта: Новият филм "3.0 килограма щастие" ще разтърси зрителите от 30 януари (ВИДЕО)

В Деня на българското кино, зрители, медии, актьори и творчески екип се събраха за специална прожекция на новия филм на режисьорът Зорница София - “3.0 КИЛОГРАМА ЩАСТИЕ“. Новата продукция, която събира на едно място актьорите Дария Симеонова, Владимир Зомбори, Стефка Янорова и Герасим Георгиев - Геро, проследява историята на на Елизабет (Дария Симеонова), съпруга ѝ Николай (Владимир Зомбори) и нейното семейство.

Източник: PR

Докато Бети упорито се опитва да забременее, преследвайки така мечтаното повишение в работата, поредната лоша новина я разтърсва. Тогава майка ѝ Анастасия (Стефка Янорова) взема съдбоносно решение – убеждава бащата на Елизабет, Чавдар (Герасим Георгиев – Геро), да финансира още един ин-витро опит.

Но един избор, преплитащ морала, доверието и вярата, скоро хвърля цялото семейство в хаос.

Източник: PR

Вдъхновен от истински случай, „3.0 КИЛОГРАМА ЩАСТИЕ“ представя екстремна история, но с близки за зрителя чувства и поставя въпроси за родителството, обществения натиск, биологичния часовник, търсенето на лично щастие, сложните отношения с партньора, границите и рамките на това как и кога една съвременна жена може да стане майка. Зрителите ще могат да се потопят в една разтърсваща история от 30 януари в кината.

A какво ни разказаха актьорите и екипът след специалната прожекция на филма - вижте в репортажа.