Пуснаха в продажба билетите за гала-прожекциите на София Филм Фест 2026

27 февруари 2026, 12:57 часа 141 прочитания 0 коментара
От днес, 27 февруари, може да си купите билети онлайн за двете гала-прожекции в Зла 1 на НДК в програмата на предстоящия 30-ти международен филмов фестивал София Филм Фест.

* 12 март – 19:00 часа – „Обикновен инцидент“, режисьор Джафар Панахи – официално откриване.

* 21 март – 19:00 часа – „Остров Амрум“, режисьор Фатих Акин – Церемония по връчване наградите на СФФ.

Основната цена на билета за кино е 8 евро, като има намаление за студенти, ученици, пенсионери и хора в неравностойно положение от 5 евро. Цената на билетите в Зала 1 на НДК е 9 евро и 6 евро с намаление. Фестивалната програма с възможност за избор и закупуване на БИЛЕТИ за прожекциите очаквайте да се появи онлайн на 2 март 2026!

От къде да си купите билети за СФФ 2026

Билети за НДК – Зала 1 и Кино Люмиер се предлагат на касата на кино Люмиер, Билетен център НДК и онлайн на kupibileti.bg/bg/cinema.

Билети за Дома на киното може да закупите на касата на киното и онлайн на domnakinoto.com.

Билети за филмотечно кино „Одеон“, Евро Синема, Културен център G8, ОКИ Дом на културата „Искър“ може да закупите на касите на кината и онлайн на kupibileti.bg/bg/cinema.

Билети за Френски институт – Зала „Славейков“ и Кино „Влайкова“ може да закупите на касите на кината и онлайн на urboapp.com.

Билети за Cine Grand – Park Center Sofia и Cinema City Sofia може да закупите на касите на кината и онлайн на cinegrand.bg, cinemacity.bg.

Билети за ОКИ „Красно село“ може да закупите на касата на киното и онлайн на okportal.bg.

Билети за Ж Jazz Room може да закупите на място преди прожекцията.

Билети за CLUB OBLK може да закупите на място преди прожекцията и онлайн на kupibileti.bg/bg/cinema.

Повече информация за ценовата политика на СФФ можете да намерите в печатните издания на програмата на фестивала и на сайта siff.bg.

