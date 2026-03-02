Лайфстайл:

Първа сериозна загуба за "Битка след битка" преди "Оскар"-ите

Филмът "Грешници" спечели наградата за най-добър актьорски състав на 32-рите Актьорски награди на САЩ (SAG Awards) в неделя, увеличавайки шансовете си преди раздаването на "Оскар"-ите след две седмици, съобщава АП. На наградите на SAG главната филмова награда официално се нарича "Изключително изпълнение на актьорски състав във филм" - вместо да се отличава само един актьор, тя признава цялата група актьори, чиито комбинирани изпълнения правят даден филм успешен.

Снимка: Getty Images

Още: "Битка след битка" триумфира на наградите БАФТА

Наградите на гилдията са ключов индикатор за "Оскар", тъй като актьорите формират най-големия клон на американската Академия за кинематографично изкуство и наука, която номинира и определя победителите. Победата на вампирската драма на Райън Куглър наруши инерцията на "Битка след битка" на Пол Томас Андерсън, който преди това триумфира на "Златен глобус", БАФТА и други големи награди.

Другите отличия

Майкъл Б. Джордан спечели наградата за най-добра мъжка роля за "Грешници", побеждавайки фаворита Тимъти Шаламе и печелейки най-голямата награда в кариерата си. Джеси Бъкли взе наградата за най-добра женска роля за "Хамнет". Наградите за поддържаща роля бяха присъдени на Шон Пен ("Битка след битка") и Ейми Мадиган ("Оръжия").

Посмъртна телевизионна награда бе връчена на Катрин О'Хара за сериала "Студиото", приета от неговия ко-създател Сет Роугън, който похвали нейния талант и щедрост. Сериалът спечели и наградата за най-добра комедия, докато "Спешни случаи в Питсбърг" грабна отличието за драматичен сериал.

Снимка: Getty Images

Звездата ветеран Харисън Форд получи наградата за цялостен принос, връчена от Уди Харелсън. 83-годишният актьор произнесе емоционална реч, в която разсъждаваше върху своята дълга кариера, която определи като "успех, но не за една нощ", и каза, че се чувства щастлив, че все още работи пред камерата.

Още: Персонаж без лице: Скарлет Йохансон посочи най-трудната роля в кариерата си

Водена от Кристен Бел в Лос Анджелис и излъчвана по Netflix, церемонията отдаде почит и на "Мисията невъзможна: Възмездие", който спечели наградата за най-добър каскадьорски екип, пише БТА.

