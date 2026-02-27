Правителството на Гюров:

27 февруари 2026, 11:51 часа 226 прочитания 0 коментара
Обявиха звездите, които ще връчват наградите "Оскар"

Крис Еванс, Хавиер Бардемq Мая Рудолф са част от плеядата холивудски звезди, които ще връчват награда "Оскар" на церемонията на 15 март в Лос Анджелис, предаде Асошиейтед прес. Изпълнителните продуценти на шоуто разкриха още актьори, които ще се включат в събитието. Сред тях са също звездата от „Битка след битка“ Чейс Инфинити, която не е сред номинираните за приза за най-добра актриса, Деми Мури, Кумаил Нанджиани. Те се присъединяват към вече обявените миналогодишните носители на статуетките за най-добър актьор и актриса Ейдриън Броуди и Майки Мадисън, както и за най-добър актьор и актриса в поддържаща роля Кийрън Кълкин и Зоуи Салдана, които ще връчват статуетките на 98-ата годишна церемония за наградите "Оскар".

През следващите две седмици ще бъдат обявени още звезди, участващи в церемонията на 15 март, която ще бъде водена от Конан О'Брайън. Шоуто ще се излъчва на живо по Ей Би Си.

На миналогодишното събитие Салдана, Мадисън и Кълкин получиха първите си награди „Оскар”. Броуди спечели втората си статуетка за най-добър актьор за ролята си в „Бруталистът“.

Номинациите

Тази година "Грешници" е филмът с най-голям брой номинации - с рекордините 16, отбелязва Асошиейтед прес.

Често на церемонията носителите на отличията от предходната година връчват статуетките в актьорските категории.

В категорията за най-добра актриса са номинирани са Джеси Бъкли за "Хамнет", Роуз Бърн за "If I Had Legs I’d Kick You", Кейт Хъдсън за "Song Sung Blue", Ренате Рейнсве за "Сантиментална стойност" и Ема Стоун за "Бугония".

Отличието за най-добър актьор ще си оспорват Тимъти Шаламе за "Върховният Марти", Леонардо ди Каприо за "Битка след битка", Итън Хоук за "Синя луна", Майкъл Б. Джордан за "Грешници" и Вагнер Моура за "Тайният агент".

С номинации за най-добър актьор в поддържаща роля са Бенисио дел Торо за "Битка след битка", Джейкъб Елорди за „Франкенщайн", Делрой Линдо за "Грешници", Шон Пен за "Битка след битка" и Стелан Скарсгард за "Сантиментална стойност".

Носителката на приза за най-добра актриса в поддържаща роля ще бъде избрана измежду Ел Фанинг за „Сантиментална стойност", Инга Ибсдотер Лилеас за „Сантиментална стойност", Ейми Мадиган за 'Оръжия", Вунми Мосаку за "Грешници" и Теяна Тейлър за "Битка след битка".

По време на церемонията на сцената на театър "Долби" в Лос Анджелис ще има изпълнения на живо на песни, номинирани за най-добра песен от филм. Сред тях ще са Golden от анимацията "Кей-поп: Ловци на демони", както и "I Lied to You" от "Грешници", информира Асошиейтед прес, цитирани от БТА.

