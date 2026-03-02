Правителството на Гюров:

Изложба отбелязва 30 години София Филм Фест

През 2026 празнуваме 30-ия юбилей на международния филмов фестивал София Филм Фест. По повод кръглата годишнина организаторите на фестивала отправят покана за разходка по моста на влюбените в София за една много специална изложба. В нея ще видим  историята на София Филм Фест, разказана в 60 пана и 611 фотографии, на които можете да откриете над 850 лица – екип, партньори, гости и приятели на фестивала през изминалите 29 години.

Изложбата ще може да бъде разгледана през целия месец март, а от фестивала казват, че предстоят още такива събития, представяния на книги, филми, светила на киното и изгряващи звезди на фестивала, който стартира на 12 март в Зала 1 на НДК.

Изложбата е специална част от тазгодишния фестивал, който се организира от Арт Фест в партньорство с Атлантида студио под патронажа на Столична община.

Яна Баярова
