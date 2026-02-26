Още шест филма в силната селекция на Балканския конкурс на 30-ия София Филм Фест

Още шест филма са включени в силната селекция на Балканския конкурс на 30-ия София Филм Фест, който тази година ще се проведе от 12 до 31 март.

След премиерата му в програмата Spotlight на Венецианския филмов фестивал, наградата на публиката в Хихон и три приза от „Златна роза“ ’25, сред които Голямата награда за най-добър филм, новият филм на Стефан Командарев „Made in EU“ е българското предложение в забележителната селекция на Балканския конкурс. Историята проследява кошмарната реалност, в която заживява една работничка в шивашка фабрика, когато става ясно, че тя е първият случай на болен, заразен с Ковид в малкия провинциален град. Постепенно тя става жертва на всеобщо възмущение, близките ѝ и общността я отхвърлят, а филмът се превръща в актуален и откровен разказ за онези безмълвни работници, които често са безогледно експлоатирани, без право на глас. В главната роля е Гергана Плетньова, която е наградена за своето изпълнение на фестивала във Варна; сценаристи са режисьорът и Симеон Венциславов, а оператор е Веселин Христов. Филмът е копродукция между България (Стефан Командарев, Катя Тричкова – Арго Филм), Германия и Чехия.

Още: Прочутият полски актьор Ян Енглерт ще бъде специален гост на 30-ия София Филм Фест





„Юго Флорида“ (Yugo Florida) е пълнометражен дебют за режисьора Владимир Тагич. Чрез необходимостта от непрестанни грижи за болния си баща, героят в тази история израства емоционално и се опитва да преодолее неизбежните различия между поколенията, да превъзмогне бивши конфликти и предразсъдъци, превърнали се в сериозни емоционални прегради. Тагич разказва една човечна история за семейните връзки и помирението в абсурдната реалност, която е част от уникалния балкански бит. Филмът е копродукция между Сърбия, Черна гора, България (Катя Тричкова, Contrast Films) и Хърватия.

Най-новият филм на опитния кипърски сценарист и режисьор Маринос Картикис е озаглавен „Отклонение“ (Diversion) и ще бъде представен пред българската публика като участник в Балканския конкурс. Тази история проследява деформациите в отношенията, които настъпват при деградация на хората, провокирана от най-различни житейски проблеми. Главният герой, около чиито действия е конструиран сюжетът, е изоставил всякакви скрупули и краде бижута от мъртвите, които като полицай има ангажимента да закара в моргата. Ала едно специално колие попада пред очите на жената, с която измамникът поддържа любовни отношения – и кошмарно заплетеното кълбо от връзки започва да се променя. Дали ще се стигне до възмездие? Творбата на Картикис получава номинации за най-добър филм от фестивалите в Солун, Дака, Атина, Александрия, Жирона и има три награди (за актьор, режсьор и най-добър филм) от фестивала в Боден, Швеция.

Още: Арно Деплешен ще представи лично най-новия си филм "Два рояла" на 30-ия София Филм Фест

След „Академията на Платон“, представян в програмата на София Филм Фест през 2010 и номиниран за Наградата Лукс, ще имаме удоволствието да видим най-новия пълнометражен филм на гръцкия сценарист и режисьор Филипос Цитос, озаглавен „Коктейли“ (Receptions). Историята, която разказва, може да бъде определена като комична трагедия за един неизвестен, но безкомпромисен журналист, специалист по древногръцки поговорки. Той е разорен, но е винаги добре облечен, напомня един съвременен Чарли Чаплин, който се опитва с трогателна наивност да спаси самоуважението и достойнството си, без да се отказва от принципите си и без да губи своята почтеност. Но в един момент попада сред една особена група хора, които нямат морални бариери и се промъкват неканени на престижни коктейли. Има случаи, в които нуждата от храна се оказва по-важна от истината, толерантността или взаимното уважение.

С „Господ няма да помогне“ (God Will Not Help), втория си пълнометражен филм като сценарист и режисьор, Хана Юшич отвежда зрителите към миналото и разказва за странни отношения между хора в отдалечени планински територии. Една жена се появява изневиделица, за да погребе костите на мъжа си – най-големият брат в семейство овчари, емигрирал преди много години в Чили. Недоверчивите братя и сестра им трябва да направят своя избор дали да приемат твърденията на пътешественичката, или да се опитат да стигнат до истината, без да изпитват страх. Копродукцията между Хърватия, Италия, Румъния, Гърция, Франция и Словения бе показана премиерно в Локарно, където актрисите Мануела Мартели и Ана Мария Веселчич бяха удостоени с приза за най-добро актьорско изпълнение.

След премиерната си среща с публиката в Ротердам, „3 дни през септември“ (3 Days in September) на Тудор Джурджу ще участва като още едно румънско предложение в Балканския конкурс на 30-ия София Филм Фест. Забележително предизвикателство е драматичният разказ за едно провалено сватбено тържество да бъде предаден в един кадър. Този експлозивен филм се превръща в реалистичен портрет на предателството, пропит с черен хумор. Една емоционална връзка се разпада пред очите на зрителите, а героите на тази история трябва да се справят с шокиращото объркване, тоталната истерия и желание за отмъщение, за да достигнат до неизбежния момент на себепознание.

Още: Унгарският режисьор Дьорд Палфи ще бъде начело на Международното жури на 30-ия София Филм Фест