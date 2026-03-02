Войната в Украйна:

Виталий Мански оглавява документалното жури на 30-ия София Филм Фест

02 март 2026, 14:59 часа 145 прочитания 0 коментара
Световноизвестният режисьор Виталий Мански ще бъде специален гост на 30-ото издание на София Филм Фест. Това е изключителна възможност за среща с един от ярките и безкомпромисни гласове в съвременното документално кино – автор, който превръща личната перспектива в болезнено точен портрет на времето, в което живеем.

В пандемичната 2020 година той обяви решенията на журито на документалния конкурс на фестивала, а тази година се завръща в София, за да оценява заедно с колегите си Стефан Ухрик и Елдора Трайкова изключително интригуващите, важни нови творби на документалисти от цял свят, и да представи лично двата си най-нови филма.

В програмата на фестивала са включени "Време до целта" ("Time to the Target", 2025) – мащабна копродукция между Чехия, Украйна и Латвия, и "Желязо" ("Iron", 2024) – среднометражен филм, създаден в Латвия. И двата филмови разказа продължават дългогодишния ангажимент на Мански да изследва политическата реалност чрез личната съдба и човешката перспектива.

Кадър от филма "Време до целта", източник: София Филм Фест

Световната премиера на "Време до целта" бе в Берлин ’25. В продължение на година и половина Мански документира живота в родния си град Лвов, далеч от фронтовата линия, но под постоянната заплаха от ракетни удари. Заглавието е фокус върху времето, необходимо на една ракета, за да достигне своята мишена – измерение, което днес определя ритъма на ежедневието в Украйна. Дори и в тила, украинските граждани не са защитени от смъртта и разрушението. Пролетната оживеност на историческия център, училищните занятия и шумът на кафенетата са прекъсвани от траурни камбани и минути мълчание. Градското гробище се изпълва със знамена и дървени кръстове.

Филмът проследява музиканти от военен оркестър, ветерани и цивилни граждани в усилията им да съхранят достойнството и човечността си. Една година по-късно кръгът се затваря – нови мобилизирани заминават на фронта, а "мирът" се оказва единствено времето, в което се подготвя следващият удар.

Кадър от филма "Желязо", източник: София Филм Фест

"Желязо" е поредица от етюди, посветени на хората и военната техника в градове от различни държави, докато войната в Украйна разтърсва света и влияе на всички – независимо от разстоянието до бойните действия. Военните машини – забелязвани или пренебрегвани, издигани на пиедестал или превръщани в експонати – са свидетели на историята и огледало на обществените нагласи. От Полша и Естония до Германия, Русия и Украйна, отношението към "железните зверове" разкрива много за паметта, травмата и пропагандата, за гордостта и поражението.

Източник: София Филм Фест

Роден през 1963 г. в Лвов, Виталий Мански е сред най-значимите съвременни документалисти. Завършва ВГИК в Москва през 1989 г. Филмите му са представяни на над 500 международни фестивала, включително в Кан, Берлин, Карлови Вари, Амстердам и много други, и са отличени с повече от 100 международни награди.

През 2007 г. той основава фестивала за авторско документално кино Artdocfest, а от 2014 г. живее и работи в Латвия. Мански е президент на IDFF Artdocfest/Riga и член на Американската филмова академия. Заради публичната си позиция в защита на гражданските права и критиката си към руската политика, той е обект на преследване от руските власти.

