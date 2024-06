СФФ на път за първи път в Пазарджик

"СФФ в Пазарджик" е част от проекта на Арт Фест "СФФ на път 2024" в изпълнение на мисията им за възпитаване на вкус към стойностно кино със специално подбрани филми, реализиран съвместно с Община Пазарджик и с подкрепата на ИА "Национален филмов център" и паневропейската верига киносалони Europa Cinemas.

Входът е СВОБОДЕН!

Каква е програмата

Откриваме "София Филм Фест в Пазарджик" на 28 юни (петък) в 21:00 часа с българския филм, спечелил сърцата на публиката на 28-ия София Филм Фест през март – "Защото обичам лошото време", пълнометражен дебют на сценариста и режисьор Яна Лекарска. Неда Спасова и Владимир Михайлов са в ролите на главните герои в тази история – двамата се срещат отново след 20 години в един дъждовен пролетен ден в крайморското градче, където са прекар­вали лятото като деца, и заедно преоткриват миналото, което може би ще про­мени бъдещето им.

Специален гост на публиката в Пазарджик ще бъде актрисата Елени Декидис, за да представи лично филма.

На 29 юни (събота) в 21:00 часа ще се прожектира "Рейнско злато" на световноизвестния режисьор Фатих Акин. Съдбата на Хатар, един от най-прочутите рапъри в целия немскоговорящ свят, издал шест студийни албума, продадени в многохиляден тираж, е в основата на филмовата история, по мотиви на автобиографичния роман на рапъра "Всичко или нищо: Светът ни принадлежи" ("All or nothing: We say the world belongs to you"). Емигрантският живот в Германия предлага много възможности, но и препятствия – Живар Хаджаби се издига от дребен престъпник до сериозен дилър на наркотици. След изчезването на една пратка, прочутият обир на злато е организиран с цел изчистване дълговете към картела...

В неделя – 30 юни, програмата продължава в 21:00 часа с хитовия нов филм на режисьорката София Копола "Присила". С престижната награда "Купа Волпи" за най-добра актриса, присъдена на изящната Кейли Спейни, творбата на Копола фокусира интереса на киноманите още от Венеция, където се състезаваше в конкурса за "Златен лъв". Режисьорката създава сценария по биографията "Elvis and Me" с благословията на Присила Пресли и съавторката на книгата Сандра Хармън, като в центъра на историята е невинното и чаровно младо момиче, в което се влюбва легендарният и неустоим Елвис. Тази предизвикателна роля е поверена на един от най-търсените млади актьори – Джейкъб Елорди. През гледната точка на любимата на Елвис, Копола разказва за непознатата страна на един велик американски мит.

Очакваме Ви на кино в парк "Градините на света"! Ппри при лошо време прожекциите ще бъдат в зала "Маестро Георги Атанасов"). Вход – СВОБОДЕН.