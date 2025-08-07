Оставиха зад решетките мъжа, обвинен в тероризъм заради палеж (ВИДЕО)

Софийският апелативен съд потвърди решението на градския съд за постоянно задържане на Стоян Денчев, обвинен в тероризъм заради умишлен палеж във Велико Търново. Апелативните магистрати посочиха, че определението е законосъобразно и подкрепено от наличните доказателства. Припомняме, че инцидентът стана през нощта преди повече от седмица между търновските квартали "Бузлуджа" и "Чолаковци". Пожарът е бил гасен близо четири часа. Кметът на града Даниел Панов обяви публично, че огънят е запален умишлено и публикува видео, на което се вижда как мъж пали клони и треви със запалка.

Съдебният състав подчерта, че от материалите по делото може да се направи извод за наличие на обосновано подозрение, че Денчев е извършил деянието. Палежът е станал в момент, когато страната е била в бедствено положение, обявила е нужда от помощ от ЕС, а доброволци и пожарникари са се борили денонощно с огнената стихия. Според съда няма риск обвиняемият да се укрие, но има реална опасност да извърши друго престъпление. Още: "Дейли мейл": При над 50° мъж в България разпалва пожари

Според защитата не е тероризъм

Защитникът на Денчев адвокат Симеон Тъпов настоя за по-лека мярка. По думите му липсват доказателства за терористичен акт. Той допусна, че може да има основания за обвинение в палеж, но отрече тезата на прокуратурата за всяване на страх и смут в обществото. „Няма данни клиентът ми да е пироман“, подчерта Тъпов и уточни, че Денчев дори е помагал за гасенето на пожара.

В съдебната зала обвиняемият също поиска по-лека мярка за неотклонение.

Прокурорът по делото обаче бе категоричен, че Денчев е автор на палежа и е бил наясно, че действията му ще предизвикат тревога у хората, особено на фона на пожарната криза в страната. Според обвинението мотивът му е да се всява паника в обществото. Още: Видео кадри: Показаха умишлен палеж между два квартала във Велико Търново - кметът публикува клип (ВИДЕО)

Пред медиите адвокатът допълни, че обвинението е с превантивен характер и според него е незаконосъобразно. Той изрази съмнение дали квалификацията „тероризъм“ е приложима, след като в други скорошни случаи на умишлен палеж извършителите не са били подведени под подобно обвинение.