"Златна палма" в Кан спечели филм за еротична танцьорка (СНИМКИ)

Американският режисьор Шон Бейкър грабна голямата награда на фестивала за своята свободолюбива продукция с участието на Майки Мадисън. Тя изпълнява главната роля на танцьорка, която се сдобива с богат клиент, но се сблъсква с гнева на родителите му - руски олигарси.

Джордж Лукас и Шон Бейкър, снимка: Getty Images

Като председател на журито режисьорката на "Барби" Грета Геруиг похвали "Анора" като "невероятен, човешки и хуманен филм, който завладя сърцата ни", предаде АФП.

Бейкър посвети филма на всички сексуални работници. "Това буквално беше единствената ми цел през последните 30 години, така че наистина не съм сигурен какво ще правя с остатъка от живота си", каза той, след като взе наградата в ръцете си.

На 77-ото издание на фестивала на Френската ривиера бяха показани няколко силно заредени с напрежение феминистки и политически филми, както и много кървища и секс.

Карла София Гаскон, снимка: Getty Images

За първи път транссексуална жена спечели наградата за най-добра актриса - Карла София Гаскон взе наградата за дръзкия мюзикъл "Емилия Перес", в който играе мексикански наркобос, който си сменя пола. Журито подели наградата между Гаскон и нейните колежки Зоуи Салдана и Селена Гомес - с думите, че награждават "хармонията на сестринството", въпреки че на церемонията беше само Гаскон.

Тя го посвети на "всички транссексуални хора, които страдат. Всички ние имаме възможност да се променим към по-добро, да бъдем по-добри хора. Ако вие сте ни карали да страдаме, време е и вие да се промените", посочи Гаскон.

Филмът "Емилия Перес" спечели и наградата на журито за трето място за френския си режисьор Жак Одиар, пише БГНЕС.

Джеси Племънс взе наградата за странната поредица от разкази на Йоргос Лантимос "Kinds of Kindness", въпреки че не присъстваше на церемонията, за да я приеме.

Иранският режисьор Мохамед Расулоф, снимка: Getty Images

Опустошителният ирански филм за семейство, разкъсано от неотдавнашните протести на жените в страната - "Семето на свещената смокиня", получи специалната награда на журито за "привличане на вниманието към нетърпимата несправедливост". Режисьорът на филма - 51-годишният Мохамед Расулоф, избяга от Иран, за да не влезе в действие дългогодишна присъда в затвора точно преди фестивала. Расулоф заяви, че сърцето му е с екипа на филма, който "все още е под натиска на тайните служби в Иран". "Също така съм много тъжен, когато виждам катастрофата, която моят народ преживява всеки ден... Иранският народ живее под тоталитарен режим", обясни той.

Голямата награда за второ място бе присъдена на "Всичко, което си представяме като светлина" - първото индийско участие от 30 години насам. Филмът развълнува критиците с поетичния си образ на две жени, които са емигрирали в Мумбай, за да работят като медицински сестри.

За най-добър режисьор бе отличен португалецът Мигел Гомиш за "Grand Tour" - коварен разказ за мъж, който изоставя годеницата си и пътува из Азия. За най-добър сценарий бе отличен "Субстанцията" с Деми Мур в главната роля - кървав филм на ужасите за натиска, който жените изпитват, за да поддържат телесното си съвършенство с напредването на възрастта. "Какъв невероятен подарък беше да работя с теб", каза на Мур от сцената сценаристката и режисьор на филма Корали Фаржа.

Филмът е "за жените и за това, което те все още могат да изпитат в света. Нуждаем се от революция, а аз не мисля, че тя все още е започнала", добави тя.

Създателят на "Междузвездни войни" Джордж Лукас получи почетна "Златна палма" от своя стар приятел Франсис Форд Копола, който тази година влезе в състезанието с "Мегалополис".

