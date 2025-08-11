Войната в Украйна:

Нападателят, който обиколи Реал, Ювентус, Челси, Атлетико и Милан, а сега ще играе в... Комо

Във футбола има личности с наистина интересни кариери. Някои футболисти са антоним на думата „лоялност“ и по една или друга причина често сменят отбори. Тези играчи трудно се задържат на едно място, но ако държат подобен статут значи са желани. Сред тях е и Алваро Мората, който ще премине под наем в италианския Комо според спортния журналист и трансферен гуру Фабрицио Романо.

Интересната сделка за шампиона от ЕВРО 2024

Футболистът вече беше преминал под наем в Галатасарай през зимния трансферен прозорец и се предполагаше, че ще остане там за една година, но нещата са се променили. Турския тим обяви, че е разтрогнал сделката, а сега става ясно, че той ще направи трансфер в Комо. Допълнително Милан ще заплати 5 милиона евро на „жълто-червените“ от Истанбул като компенсация.

„Росонерите“ все пак ще приберат печалба от 1 милион евро, след като получиха 6 милиона евро за Мората през януари. Комо е длъжен да закупи испанеца след като той прекара период под наем, а именно това е причината Милан да иска да направи подобна сделка.

Една необикновена кариера

Мората е един от най-дискутираните футболисти в модерния футбол. Нестандартното развитие на кариерата му е повод за много дебати, а дори и спорни теории относно пране на пари. Испанецът започва в академията на Атлетико Мадрид, а след това преминава в Реал Мадрид. От там прави трансфер в Ювентус, а две години по-късно се връща на „Сантяго Бернабеу“. Година след това е закупен от Челси, които го изпращат под наем в Атлетико след сезон и половина на „Стамфорд Бридж“.

Периодът му обратно с „дюшекчиите“ е успешен и те го закупват за скъпа сума, но само месеци след това го изпращат под наем отново при „Старата госпожа“. Прекарва две години там, изиграва два сезона с Атлетико преди да премине в Милан. „Росонерите“ го пращат под наем в Галатасарай, а сега в Комо.

Ростислав Димитров
Ростислав Димитров Отговорен редактор
