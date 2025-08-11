Войната в Украйна:

Идея: Строят храм на Седемте рилски езера

Да се построи параклис на св. Иван Рилски на Седемте езера. Идеята е от поне 40 години, каза архирейският наместник на Дупница отец Георги Паликарски. Вече се предприемат съответните процедури пред Министерството на околната среда и пред ръководството на НП "Рила" за издаване на разрешително. Вече е определено и мястото на бъдещия храм - до новопостроената сграда на информационния център на НП "Рила" и до спасителната служба.

"Параклисът няма да е голям, по-скоро ще е параклис - заслон", коментира за БНР отец Паликарски.

Намерението за православен храм на Седемте езера със сигурност ще получи благословията и на Светия Синод. Особено, след като преди седмица за втори път на Езерата се качи патриарх Даниил и освети водите при езерото Бъбрека.

Негово светейшество изрази становище за осезателното присъствие на привърженици на Бялото братство там - това, което се случва, не е канонично, св.Иван Рилски е покровител на Рила, той е осветил планината - не Петър Дънов, каза патриархът.

Екоактивисти обаче са против.

Без джипове и АТВ-та

Припомняме, че от 7 юли до 5 октомври 2025 г. е забранено движението на джипове и АТВ към Седемте езера със заповед на директора на Регионална дирекция по горите – Кюстендил, инж. Здравчо Тодоров.

Целта е в пика на туристическия сезон да се ограничи нерегламентираното движение на моторни превозни средства, които нанасят вреди по трасето и замърсяват, както и за избягване на транспортни произшествия с туристи, движещи се по горските пътеки. Забраната няма да важи за специализирани автомобили - на НП "Рила", Бърза помощ, Спасителната служба, Пожарната и др.

Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
