Албания си отдъхва от пламъците: Голям пожар е овладян (ВИДЕО)

Пожарът в албанския град Поличан е овладян тази сутрин. В момента няма опасност за домовете, докато пожарникарите неутрализират останалите пожари. Това е така, защото от вчера следобед и снощи вятърът благоприятстваше разпространението на пламъците, които се приближаваха до домове и градската болница, съобщи албанската телевизия Top-Channel. Армейски сили също са в района на пожара.

Пламъците бяха обхванали западната част на хълма около оръжейната фабрика, близо до зона Б.

Продължава да е активен пожарът в Южна Албания и по-конкретно във високопланинския район близо до село Дивър в община Финич. На място са изпратени няколко хеликоптера, осем цистерни и близо 100 пожарникари и доброволци, допълва БТА. ОЩЕ: Пламъците в Албания са извън контрол: Сринаха църква и раниха хора (ВИДЕО)

Гърция прати самолети на Албания

Гърция изпрати два противопожарни самолета в Южна Албания, за да помогнат в борбата с пожара в региона, съобщиха властите в понеделник, допълва гръцкото издание Kathimerini.

Самолетът PZL е излетял от остров Корфу и се насочил към Финик в крайбрежния район на Вльора.

Разполагането на войски е последвано от искане от Министерството на външните работи на Албания до Единния координационен център за операции и управление на кризи на Гърция към Министерството на климатичните кризи и гражданската защита. ОЩЕ: Силен вятър и високи температури подпалиха Балканите

