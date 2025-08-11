Войната в Украйна:

Лъвчета от изчезнал вид се родиха в зоопарк в Чехия (СНИМКИ)

11 август 2025, 13:19 часа 261 прочитания 0 коментара
Четири берберийски лъвчета се родиха неотдавна в чешки зоопарк. Това е  значителен и важен принос за неголямата популация от този рядък вид лъв, който е изчезнал в природата, съобщава Асошиейтед прес, цитирани от БТА. Бебетата - три женски и едно мъжко - живеят в сафари парка на град Двур Кралове, заедно с родителите си Халила и Барт. Но това скоро ще се промени. Според международната програма за защитените видове, която координира усилията за оцеляването им в плен, лъвчетата ще бъдат изпратени в други паркове, включително зоологическата градина в Беер Шева в Израел.

Заместник- директорът на зоопарка в Двур Кралове Ярослав Хиянек казва, че въпреки предприетите мерки за потенциалното връщане на берберийския лъв в естествения му хабитат, това все още е "далеч в бъдещето.

Берберийският лъв някога е бродил свободно в родната си Северна Африка, включително в Атласките планини.

Последната известна снимка на див лъв е направена през 1925 г..Смята се, че последните малки популации в дивата природа са изчезнали в средата на 60-те години на миналия век. В по-малко от 200 берберски лъва сега живеят в плен.

Хиянек каза, че след първоначални разговори с мароканските власти, които не са отхвърлили идеята за повторно възраждане на лъвовете, е планирана конференция на експерти в Мароко за по-късно тази година или началото на 2026 г., за да се реши дали да се продължи с подобна схема в един от националните паркове в Атласките планини.

Ева Петрова
Ева Петрова Отговорен редактор
