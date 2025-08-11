Тръмп и Уиткоф са напълно извън реалността и планът им е обречен: Няколко неудобни въпроса към тях

Тези дни чухме и прочетохме много относно плановете на американския президент Доналд Тръмп и неговия специален пратеник Стив Уиткоф за прекратяването на войната в Украйна. Само че проблемът с тези планове - и тук говорим за първия и фундаментален проблем! - е, че тези двама души са "изумително откъснати от реалността". И този пролем е не само техен собствен, но се превръща в проблем за целия свят. Това смята украинският политически анализатор и специалист по стратегически комуникации Юрий Богданов и пояснява защо - защото всеки сериозен разговор за замразяване на конфликта, да не говорим за разделяне на териториите, "никога не започва с истерични викове "Мирна сделка!", а с поредица на пръв поглед скучни въпроси, които обаче не могат да бъдат заобиколени и чието решаване е от ключово значение.

Въпроси като:

1. Къде ще минава демаркационната линия? Кой и как ще я определи - ООН, група "неутрални" държави или някакъв орган, който тепърва ще се създава?

2. Кой ще следи за спазването на прекратяването на огъня. Швейцарски експерти вече изчислиха, че за ефективното наблюдение по цялата фронтова линия ще са необходими поне 10 хиляди наблюдатели. Кои ще са те? Кой ще им плаща и ще гарантира тяхната сигурност?

3. Как ще бъдат организирани:

размяната на военнопленници на принципа "всички за всички";

безусловният достъп на хуманитарни мисии до окупираните територии;

разминирането;

напускането на окупираните територии от всички, които не желаят да останат под окупация.

И това са едва първите няколко въпроса, само върхът на айсберга, в който се разбиват всички "лесни планове", пише анализаторът в профила си във Facebook.

Друг важен момент, който отбелязва той, е, че именно сега наблюдавате как Кремъл показва намален апетит за териториални придобивки в Украйна - в момента максималното, което Путин иска, е Донбас. А това би трябвало да означава, че именно сега е подходящият момент Русия да бъде притисната - икономически, чрез нейните партньори. Сега, повече от всякога, е неуместно да се дава на Путин възможност да се измъкне от ситуацията с някакъв бонус, предупреждава анализаторът.

Още един момент - нито Украйна, нито Европа приемат "безумните ултиматуми на Путин" за предаване на територии. Следователно консултациите с Киев и европейските столици вече не са опция, а просто необходимост за Белия дом, смята Богданов. "Особено на фона на новото търговско споразумение със САЩ и ключовата роля на ЕС в диалога с Китай. Тръмп ще трябва да вземе предвид тези позиции, дори и отчаяно да не иска."

Полето за реално взаимно разбирателство с Кремъл е много по-тясно, отколкото във въображението на Тръмп и в главите на неговите приятели - брокери на недвижими имоти, пише анализаторът, имайки предвид Уиткоф, имотен магнат, направил състояние в бизнеса с недвижими имоти по време на големия имотен бум през 80-те години на миналия век.

Украинската и европейската дипломация, както и адекватните хора в САЩ, трябва да направят всичко възможно, за да накарат най-после Тръмп да проумее, че Путин е готов за истински преговори само когато натискът върху него расне, заключава той.