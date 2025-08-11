Войната в Украйна:

Баби-терористки: ФСБ обяви, че разбила украинска мрежа за убийства на руски военни

Пет руски пенсионерки са били вербувани от украинските спецслужби, за да сформират терористична група и да убиват руски военни. Това съобщава Федерална служба за сигурност на Руската федерация (ФСБ). Според съобщението, вербовката станала "през чуждестранни интернет месинджъри Telegram и WhatsApp". Образувани са наказателни дела за опит за терористични атаки и съхранение на взривни вещества, извършени от група лица по предварителна договорка.

Схемата според ФСБ

От съобщението, което не влиза в прекалени подробности, руските спецслужби излагат следния сценарий: Пенсионерките са били подлъгани да дадат спестявания и да продадат имоти на украински агенти, представящи се за служители на ФСБ, руската милиция, руската прокуратура и Руския следствен комитет. След това, за да си върнат взетото от украинците с измама, се съгласили "да наблюдават жилищата и паркингите на руски военнослужещи, да съхраняват бойни импровизирани взривни устройства, предоставени им от съучастници на украинските специални служби, както и да взривяват директно руски военнослужещи".

"Според плана на украинските специални служби, за да извършат терористични атаки, пенсионерите е трябвало лично да предадат на набелязаните руски военни импровизирани взривни устройства, маскирани като предмети от бита, чиято детонация би довела и до смъртта на извършителите, използвайки ги като камикадзе", добавят от ФСБ.

"Служители на специални служби, правоохранителни органи, служители на държавни и общински органи и кредитни и финансови институции на Руската федерация никога не се обаждат по телефона или чрез интернет месинджъри с искания и предложения за прехвърляне на средства в така наречените безопасни сметки, както и за прехвърлянето им на куриери или други лица", предупреждават от ФСБ.

Източник: ФСБ

