Затворена в тенекии: Хванаха близо 700 кг марихуана на път за Турция

Близо 700 кг марихуана бе хваната в камион на ГКПП Капъкуле при опит да влезе в Турция през България. Екипи на Службата за митническа охрана, нелегален трафик и разузнаване към Дирекцията по сигурността в пограничния турски град Одрин са разкрили товар, съдържащ 692,022 кг марихуана, при опит да бъде внесен нелегално в Турция. По информация на вестник „Миллиет“, цитирана от БТА, товарен автомобил с турска регистрация, който пристигнал на Капъкуле от чужбина, е бил подложен на проверка с рентген на турската митница.

В проверката се включили и обучени кучета за разкриване на наркотици.

В камиона, натоварен с бидони с боя, били намерени 692,022 кг марихуана, които били укрити в 20 килограмови тенекии.

Хванати са съучастници

С цел да бъдат заловени организаторите на трафика камионът бил оставен да пристигне на местоназначението в град Коджаели.

Там били задържани 10 души. При обиските били иззети осем броя мобилни телефони и SIM карти, седем пистолета, патрони, една бронежилетка, голямо количество психотропни лекарства, както и валута и златни предмети.

Припомняме, че преди малко повече от месец български полицаи хванаха във Варна марихуана за четвърт милион лева. Количеството тревна маса бе над 12 килограма.

Мащабната сделка с наркотици бе осуетена във Врана при полицейска операция. Задържани бяха четирима души – трима мъже на 30, 36 и 43 години и жена на 34 години.

Арестът бе извършен в момент, когато лицата са се подготвяли за предполагаема наркосделка. В автомобил, използван от групата, са намерени значителни количества наркотични вещества.

Иззетото количество бе приблизително 12,5 килограма марихуана, със стойност на черния пазар около 249 377 лева, по оценки на разследващите. Предполага се, че дрогата е била предназначена за вътрешния пазар в България.

