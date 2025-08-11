Нова надежда: Учени от Харвард откриха лекарство за Алцхаймер

Учени от Харвард са открили лекарство за болестта на Алцхаймер и са успели да възстановят загубените спомени при някои пациенти. Те са открили, че дефицитът на литий в мозъка задейства развитието на заболяването. Такава хранителна добавка би могла не само да възстанови вече загубените спомени, но и да служи като превантивна мярка. Попълването на естествените запаси от литий в мозъка може да предпази от и дори да обърне хода на болестта на Алцхаймер. Досега са провеждани експерименти върху мишки, но сега изследователите започват изпитвания върху хора с цел да започнат масово производство на лекарството, се съобщава в статия на Nature.

Отбелязва се, че анализи на човешка мозъчна тъкан и серия от експерименти с мишки сочат последователна закономерност: когато концентрациите на литий в мозъка намалеят, има тенденция да се развива загуба на памет, както и неврологични белези на болестта на Алцхаймер, наречени амилоидни плаки. Проучването също така открива доказателства при мишки, че специфичен вид литиева добавка отменя тези неврологични промени и връща загубата на памет, възстановявайки мозъка до по-младо и по-здравословно състояние.

"Това е революционно", коментира Ашли Буш, невролог от Университета в Мелбърн в Австралия, която не е взела участие в проучването. "Едва отскоро разполагаме с първите лекарства, модифициращи заболяването, за болестта на Алцхаймер. Но те са насочени само към едно нещо: амилоидните плаки. Този подход е насочен към всички основни патологии, които са проблемни при болестта."

Ако откритието бъде потвърдено в клинични изпитвания, последиците биха могли да бъдат много сериозни. Деменцията засяга повече от 55 милиона души по света; повечето имат болестта на Алцхаймер. Антиамилоидните терапии на пазара забавят когнитивния спад, но не го спират и не възстановяват функцията на мозъка, казва съавторът в изследването Брус Янкнер, генетик в Харвардското медицинско училище в Бостън, Масачузетс.

През XIX и началото на XX век литият е бил рекламиран като тоник за здравето, променящ настроението, дори е бил в състава в една от по-ранните рецепти на напитката 7-Up. Той се завръща през 70-те години на миналия век като златен стандарт за лечение на биполярно разстройство. Учените скоро забелязват, че сред хората с биполярно разстройство, стареенето на мозъка е по-бавно при тези, които приемат литий, отколкото при тези, които не го приемат. Междувременно епидемиологични проучвания разкриват, че региони, в които водоснабдяването съдържа следи от литий, имат относително ниски нива на деменция. В изследвания, целящи да изяснят ролята на лития, учени са открили, че металът присъства естествено в мозъка - където играе важна физиологична роля.

