Собствениците на котки в България избират eMAG за нуждите на своите домашни любимци

Котките са прословути с независимия си дух, но едно е сигурно – собствениците им са дълбоко отдадени на това да ги хранят и да се грижат добре за тях. По повод Международния ден на котката, който току-що отбелязахме (8 август), eMAG споделя интересна информация за това как българските потребители се грижат за своите пухкави приятели.

Ръстът в стойността на продажбите, свързани с котки (храна и играчки), спрямо миналата година, ясно показва продължаващата тенденция към удобно онлайн пазаруване за домашни любимци.

В периода януари-юли 2025 г. клиентите са направили значителен брой поръчки на котешка храна от eMAG. Продуктите от категориите „Котешки тоалетни“ и „Аксесоари“ също отбелязват сериозен интерес, като преобладаващата част от тях са доставени от търговци в Marketplace. И макар ежедневните поръчки да са стабилни, някои от тях изпъкват: най-голямата поръчка за годината досега е на стойност 2770 лв. и включва 33 артикула – истинска декларация за преданост.

„Продуктите за домашни любимци са постоянно нарастваща категория в eMAG, а собствениците на котки са сред най-лоялните ни клиенти,“ коментира Силвиу Гугуи, управител на eMAG България. „Радваме се, че им предлагаме богато разнообразие, удобна доставка и гъвкави начини на плащане – а с абонамента Genius е още по-лесно да пазарувате по-умно за вашите домашни любимци.“

Какво ядат българските котки?

Категоричният фаворит е мократа храна, особено комбинациите с риба тон, сьомга, треска, пилешко и патешко. Топ 5 на най-продаваните разновидности включва:

● Мокра храна – микс от риба (риба тон, сьомга, треска)

● Мокра храна – микс от птиче месо (пилешко, патешко, пуешко)

● Суха храна – пилешко

● Мокра храна – микс от пилешко, говеждо, заешко, агнешко

● Суха храна – риба тон

Кога и откъде пазаруват хората за котките си?

Собствениците на котки показват ясно изразени навици, когато става въпрос за купуване на продукти за домашни любимци онлайн. Най-активните дни за пазаруване са понеделник и вторник, което е показателно, че запасяването в началото на седмицата е важно за тях.

Денят с най-много поръчки от началото на годината съвпада с първия ден на голяма промоционална кампания на платформата, което предполага, че промоционалните периоди значително повлияват потребителската активност в тази категория. Що се отнася до месечните тенденции, февруари и юли отбелязват пик в поръчките за котешки продукти през 2025 г., докато през предходната година водещите месеци са били ноември (повлияно от Black Friday офертите) и август.

Географски най-голям брой поръчки идват от големите градове – София, Варна, Пловдив, Бургас и Русе. Тези 5 града формират значителна част от общите продажби на котешка храна, тоалетни и аксесоари.

Кой пазарува?

По-голямата част от онлайн купувачите в България са жени, които през 2025 г. досега представляват 54% от общия брой купувачи в категориите, свързани с котки. Най-активната възрастова група е между 35 и 44 години, следвана от групата 45–55 години.

Marketplace във възход

Marketplace на eMAG продължава да играе все по-важна роля в отговора на нарастващото търсене на продукти за домашни любимци. Броят на международните търговци – включително от Румъния и други страни – е нараснал спрямо 2024 г. В момента на платформата eMAG в тази категория оперират 226 активни международни търговци, повече от половината от които са от Румъния. Този ръст отразява по-широка тенденция на диверсификация и трансгранична търговия, предлагайки на българските потребители по-голямо разнообразие, конкурентни цени и достъп до утвърдени марки и продукти за техните домашни любимци.