Войната в Украйна:

Огънят в Пирин пак пламна и погълна още 100 дка

11 август 2025, 13:57 часа 324 прочитания 0 коментара
Огънят в Пирин пак пламна и погълна още 100 дка

Огънят в Пирин пламна отново и погълна близо 100 декара гора. Три са опасните огнища, като две от тях са достигнали границите на Национален парк "Пирин".  Високите температури и вятърът са предизвикали върхово горене по периметъра на огромния пожар, който избухна в Пирин на 25 юли и беше овладян в началото на този месец. Въпреки усилията на огнеборците, пламъците лумнаха отново над санданското село Плоски и в района на мраморните кариери над Илинденци. Пожарът е далеч от населените места, уточни пред БНР Петко Ангелов от Югозападното държавно предприятие:

Още: Пирин отново гори, пожарът се насочва към Природния парк

"Над село Плоски имаме 2 активни огнища. Едното е на границата с парка, а другото е на около 500-600 метра под него. Обхванали са около 200-300 метра извън периметъра.

Помощ по въздуха

Към момента обстановката ни позволява да работим наземно ръчно, защото пожарът се развива низово, но не знам как ще е в следобедните часове, дано така да остане и да успеем да ги затворим тези огнища с ивици и след това да ги пазим", каза той.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Снимка Getty Images

Още: Два самолета, хеликоптер и над 40 военни гасят пожарите у нас

Над 70 екипа на пожарните служби от цялата страна са на място и заедно с десетки горски служители гасят наземно. Преди часове дойде помощ и от въздуха - два самолета и военен хеликоптер изливат вода над трите огнища с цел да задържат пожара низово:

"Там, където има възможност да се обработва от въздуха, се обработва, което също ни помага, защото не позволява самият огън да се качи върхово по дърветата". Районът е силно задимен.

Още: Бедственото положение в Сунгурларе и околните села остава в сила

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Отговорен редактор
Пожар Пирин Горски пожари гасене
Още от Крими
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес