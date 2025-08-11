Огънят в Пирин пак пламна и погълна още 100 дка

Огънят в Пирин пламна отново и погълна близо 100 декара гора. Три са опасните огнища, като две от тях са достигнали границите на Национален парк "Пирин". Високите температури и вятърът са предизвикали върхово горене по периметъра на огромния пожар, който избухна в Пирин на 25 юли и беше овладян в началото на този месец. Въпреки усилията на огнеборците, пламъците лумнаха отново над санданското село Плоски и в района на мраморните кариери над Илинденци. Пожарът е далеч от населените места, уточни пред БНР Петко Ангелов от Югозападното държавно предприятие:

Още: Пирин отново гори, пожарът се насочва към Природния парк

"Над село Плоски имаме 2 активни огнища. Едното е на границата с парка, а другото е на около 500-600 метра под него. Обхванали са около 200-300 метра извън периметъра.

Помощ по въздуха

Към момента обстановката ни позволява да работим наземно ръчно, защото пожарът се развива низово, но не знам как ще е в следобедните часове, дано така да остане и да успеем да ги затворим тези огнища с ивици и след това да ги пазим", каза той.

Снимка Getty Images

Още: Два самолета, хеликоптер и над 40 военни гасят пожарите у нас

Над 70 екипа на пожарните служби от цялата страна са на място и заедно с десетки горски служители гасят наземно. Преди часове дойде помощ и от въздуха - два самолета и военен хеликоптер изливат вода над трите огнища с цел да задържат пожара низово:

"Там, където има възможност да се обработва от въздуха, се обработва, което също ни помага, защото не позволява самият огън да се качи върхово по дърветата". Районът е силно задимен.

Още: Бедственото положение в Сунгурларе и околните села остава в сила