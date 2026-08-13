Нови кулинарни курсове от есента: “Шарена фабрика” ни учи на готвене с разбиране

Има една дума, която ни безпокои твърде често. “Побързай.” Побързай, за да овладееш нова технология, побързай, защото ако изостанеш, ще бъдеш заместен, побързай, за да умножиш производителността си - първо по 3, после по 10, после по 100. Факт е, че нов модел изкуствен интелект, който мисли, пише, рисува и програмира все по-зашеметяващо, излиза всеки месец. А някои версии дори ги паузират правителства, защото светът не е готов за подобна мозъчна сила - това се казва напредък. Но какво става през това време в нашия личен човешки живот? Познатите странични ефекти: стрес и бърнаут. Чиито коефициент се умножава със същата скорост, с която се движат технологиите.

Спасението е добре известно. И много приятно. То не минава през ума - естествен или изкуствен - а през ръцете. И вълшебното удоволствие да правиш нещо с тях. Да замесиш вкусен хляб. Да познаеш тестото по допир, а не по таймер. Да направиш истински френски десерт. Да вникнеш в самата философия и техника на хубавата храна - и да зарадваш с нея семейството, близките, себе си.

За щастие, има чудесно място, където да се научим на това. В “Шарена фабрика” - едно ново и автентично училище за кулинария и занаяти. От тази есен в София започват практически курсове, ателиета и майсторски класове - някои за по два дни и на ниво “запознаване”, a други като дълбоко потапяне в занаята.

Кои са най-скоро? На 26 и 27 септември ателието “Хляб с квас” ще ви научи да създадете собствен жив квас, да разбирате ферментацията и постепенно да започнете да “четете” тестото с ръце и очи. Ако два дни отворят апетита за хляб и знания, от 5 до 9 октомври следва “Седмица на френското пекарство” - пет дни с багети, селски хлябове, различни ферментации и онези фини пластове тесто и масло, които създават истинския кроасан.

След хляба идва десертът. На 24 и 25 октомври ателието “Френско сладкарство” събира ентусиастите, които искат да научат тайните на още едно изкуство - как се надграждат сладки вкусове и пластове, как се прави парено тесто (pâte à choux), маслено ронливо тесто (shortcrust), бишкоти и различни видове кремове. А за онези, които искат повече, от 9 до 13 ноември стартира петдневният курс “Основи на френското сладкарство”, който влиза много по-дълбоко в техниките.

Програмата се разширява и извън кухнята. Между 20 септември и 4 октомври сертифициращият курс по пермакултурен дизайн премества ученето сред природата и свързва храната с почвата, водата, дома и начина, по който изграждаме устойчиви общности. Коя е кулминацията на кулинарните пътешествия? За ексклузивен тридневен мастърклас в България пристига Уейн Кади - майстор пекар с близо 40 години опит и носител на престижното международно отличие „Elite de la Boulangerie Internationale“. С него в малка група от десет души ще се работи върху европейски хлябове, квас, багети, панетоне и щолен.

А може ли обаче подобно увлечение наистина да преобърне живота на човек? Вашият, със сигурност - но почакайте да чуете за Жулиен Касен. Днес той е главен шеф инструктор по хлебарство и пекарство в “Шарена фабрика“, а някога е бил инженер в авиационната индустрия. Един ден напуска сигурната професия, хваща барабаните и две години обикаля на турнета с рок групата си. Пекарството открива почти случайно - докато записват албум и местен пекар пита дали някой не иска да му помогне. Следва едно вълнуващо пътешествие в кулинарията - завършва престижният INBP в Руан, прави собствени пекарни Maison Coco в Сараево, преподава в Le Cordon Bleu в Сеул, работи в Канада, отваря собствен бизнес във Великобритания. “Хлябът е основата на всяко меню, точно както барабаните са основата на всяка песен“, казва Жулиен, френският майстор-пекар от звездния отбор на “Шарена фабрика”. До него тази есен застават шеф инструкторът по хлебарство Ива Цонева, шеф Йоанна Йорданова във френското сладкарство, както и Ракеш Рак и Даниел Димов в пермакултурата. Оттам нататък всичко е във вашите ръце. Буквално.