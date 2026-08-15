"България се гордее с теб": Илиана Раева с трогателно послание за Стили Николова след медала и олимпийската квота

Президентът на Българската федерация по художествена гимнастика Илиана Раева беше изключително щастлива от представянето на Стилияна Николова на Световното първенство във Франкфурт, Германия. Родната грация завоюва сребърния медал в индивидуалната надпревара на многобой, като по този начин си осигури квота за Олимпийските игри в Лос Анджелис 2028. Българката завърши със сбор от 117.600 точки (30.150 на обръч, 29.250 на топка, 29.000 на бухалки и 29.200 на лента).

Илиана Раева поздрави Стилияна Николовa за медала и олимпийската квота

Това е втора поредна вицешампионска титла от световно първенство за Николова, която бе втора и на шампионата в Рио де Жанейро през 2025 година. Със златото във Франкфурт се окичи Даря Варфоломеев със сбор от 119.500 точки. Третото място бе за италианката София Рафаели, която получи обща оценка от 117.550 точки. След края на надпреварата Илиана Раева се включи в социалните мрежи, за да поздрави родната грация за успеха.

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Ето какво написа Илиана Раева:

"Успяхме в едно изключително силно състезание, при невероятна конкуренция! Световна вицешампионка и олимпийска квота! Честито, прекрасна Стили! България се гордее с теб! Бъди още и още… Обичам те!", написа Раева в профила си във Фейсбук. България може да вземе още една квота за Игрите в Лос Анджелис 2028 в събота, 15 август, при ансамблите. Първите три отбора в многобоя ще гарантират за страната си участие на най-големия спортен форум на американска земя. Надпреварата е по програма от 12:00 до 19:00 часа българско време. България е в група В, която започва в 14:45 часа.

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