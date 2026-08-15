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"Кралят на Рим се оттегли от трона!": Един от най-обичаните италиански голмайстори окачи бутонките

15 август 2026, 11:07 часа 687 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images/Guliver
"Кралят на Рим се оттегли от трона!": Един от най-обичаните италиански голмайстори окачи бутонките

Един от най-великите съвременни голмайстори на Италия официално сложи край на кариерата си. Чиро Имобиле, който доминираше в класациите за голмайстори на Серия А в продължение на повече от десетилетие, обяви оттеглянето си от професионалния футбол. Новината бележи края на една плодотворна ера както за италианския футбол, така и за различните клубове, които той е представлявал в цяла Европа. След блестящо пътешествие, обхващащо повече от 650 официални мача и над 320 отбелязани гола, емблематичният нападател окачва бутоните на пирона, оставяйки незабравим отпечатък върху красивата игра.

Официално: Чиро Имобиле приключи с футбола

Това съобщение е важен момент за феновете на Калчото по целия свят, които са наблюдавали как Имобиле се превърна от обещаващ младежки талант на Ювентус в един от най-прецизните реализатори на своето поколение, особено по време на историческия си престой в синьото на Лацио. Опитният нападател реши да се оттегли от терена с незабавен ефект, с което сложи край на кариерата си, през която се състезаваше на най-високо ниво в Италия, Германия, Испания и накрая във Франция. Макар мнозина да очакваха, че може би ще продължи кариерата си в друга континентална лига, Имобиле това избра да се оттегли сега, като по този начин гарантира, че наследството му ще остане непокътнато.

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Чиро Имобиле

Витрина, пълна с отличия и постижения

Италианският голмайстор се оттегля като истинска легенда, след като спечели големи трофеи както на клубно, така и на международно ниво. Сред най-забележителните му постижения са "Златната обувка" през сезон 2019/2020, четири пъти титлата за голмайстор на Серия А и спечелването на Евро 2020 с националния отбор на Италия. Последната професионална глава в кариерата на Имобиле се разигра във Франция с отбора на ФК Париж, където той прекара последните си месеци като играч, преди да реши да премине към следващия етап от живота си. 

Наследство, което оформи поколения

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Увековечен заради голмайсторските си умения и постоянството си в наказателното поле на противника, Имобиле слага край на едно незабравимо пътуване, което вдъхнови множество поколения фенове и футболисти по целия свят. Стилът му на игра - съчетание от неуморно движение без топка, прецизно завършване и вродено чувство за подходящия момент - го превърна в кошмар за защитниците по целия континент. Той остава най-добрият голмайстор в историята на Лацио - рекорд, за който мнозина смятат, че ще се запази в продължение на десетилетия, предвид огромния брой голове, които отбеляза по време на най-силните си години в Рим.

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Лацио Серия А Италия отбор Чиро Имобиле
Дария Александрова
Дария Александрова Редактор
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