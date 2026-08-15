Левски и ЦСКА в битка за трофей: Важна информация за първото Вечно дерби за сезона

Феновете очакват с нетърпение първото издание на Вечното дерби за новия сезон. Отборите на Левски и ЦСКА ще се изправят един срещу друг в битка за Суперкупата на България. Към момента датата на двубоя все още не е ясна. От Българската професионална футболна лига (БПФЛ) публикуваха официално изявление с информация кога може да се проведе срещата с оглед на ангажиментите на двата тима в евротурнирите.

Кога ще е първото Вечно дерби за сезона?

От БПФЛ разкриха възможните сценарии за провеждането на мача за Суперкупата на България. Двубоят се играе между шампиона в Първа лига и носителя на Купата. Преди всичко от централата пожелаха успех на двата столични гранда в Европа. Левски ще се изправи срещу АЕК Атина в плейофите за влизане в основната фаза на Шампионска лига. Отборът на ОФИ Крит пък дели ЦСКА от място в групите на Лига Европа. Имайки предвид тези срещи, от БФПЛ предложиха две възможни дати и още един вариант:

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Възможни дати за Суперкупата на България:

9 септември 2026 г. - предварително заложената дата при изготвянето на календара за сезон 2026/27. Двубоят ще се проведе на тази дата, ако Левски продължи участието си във фазата на лигата на Лига Европа, независимо от турнира, в който ще продължи участието си ЦСКА.

16 септември 2026 г. - двубоят ще се проведе на тази дата, ако Левски се класира за фазата на лигата на Шампионската лига, а ЦСКА продължи участието си във фазата на лигата на Лигата на конференциите.

При най-благоприятния сценарий за българския клубен футбол, Левски да се класира за фазата на лигата на Шампионската лига, а ЦСКА - за фазата на лигата на Лига Европа, Българската професионална футболна лига и Българският футболен съюз ще определят допълнително друга подходяща дата за провеждането на Суперкупа на България.

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