Абсурдно: БФС готви нов турнир - Купата на елита, Лугогорец отказа участие

Българският футболен съюз готви революционен ход в родния спорт. Според информация на вестник "24 часа", от централата са одобрили регламент за провеждането на нов турнир, който ще се състои за първи път още през настоящия сезон. Той ще се нарича "Купата на елита" и ще включва осем отбора. Надпреварата ще бъде спонсорирана от букмейкърска компания и ще бъде с награден фон от 720 000 евро.

Топ 8 от Първа лига влизат в "Купата на елита"

Право на участие в новия турнир ще имат първите осем от класирането за миналия сезон. Топ 8 през 2025/26 се състоеше от Левски, ЦСКА 1948, Лудогорец, ЦСКА, Локомотив Пловдив, Арда, Черно море и Ботев Пловдив. От информацията на "24 часа" става ясно, че разградчани са отказали да бъдат част от новия формат. На тяхно място ще влезе Ботев Враца, който завърши на 9-а позиция през миналата кампания.

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Всички отбори ще бъдат подредени по средна посещаемост през сезона от първо до осмо място. След това се тегли жребий за два потока - 1-о и 2-о място, 3-о и 4-о, 5-о и 6-о и 7-о и 8-о. Така на 1/4-финалите се срещат първо - осмо, второ - седмо, трето - шесто и четвърто - пето. Домакин е отборът с по-голяма посещаемост. След това се върви по схемата победителите от първо - осмо срещу четвърто - пето и второ - седмо срещу трето - шесто. Организацията на финала е за БФС. От централата ще трябва да определят и символичния домакин. Приходите остават също за БФС, като ще се отделят и средства за солидарност за отборите от Втора лига. Същото се отнася и за генерираните допълнително рекламни пари.

Шампионът Лески се радваше на най-голяма средна посещаемост през миналия сезон. Мачовете на "сините" са били изгледани на живо по трибуните от средно 9 039 фенове. Следва ЦСКА с 6 028, Ботев Пловдив - 5018, Черно море - 1928, Локомотив Пловдив - 1869, Ботев Вр - 1025 и Арда - 625. На последно място е отборът на ЦСКА 1948 с едва 304 средно фенове на мач. Новите правила за българите в стартовия състав няма да важат. Жълтите картони няма да се вземат предвид в останалите турнири. При равенство се бият директно дузпи.

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